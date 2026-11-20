La conservación del hábitat invernal de la mariposa monarca registró la siembra de 916 mil árboles de oyamel y pino en mil 526 hectáreas del oriente de Michoacán.

La conservación del hábitat invernal de la mariposa monarca registra un avance significativo tras la siembra de 916 mil árboles de oyamel y pino en el oriente de Michoacán. La intervención abarca mil 526 hectáreas clave dentro de la Reserva de la Biosfera y sus zonas de amortiguamiento durante la temporada 2025-2026.

Los trabajos de recuperación forestal priorizan cinco municipios estratégicos que albergan los santuarios naturales del lepidóptero: Ocampo, Áporo, Angangueo, Senguio y Zitácuaro. La iniciativa busca asegurar la permanencia de la especie en el territorio nacional mediante la restauración directa de sus bosques.

El balance del proyecto se presentó al término de la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026 en Morelia. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el plan no solo contempla la siembra de plantas, sino una estrategia integral de resguardo territorial y viabilidad económica para los comuneros de la región.

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Dentro de las acciones aplicadas, destaca la entrega de incentivos a través del pago por servicios ambientales. Durante el último año se concretaron 20 programas de manejo forestal respaldados por una inversión conjunta de 479 mil 750 pesos entre la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Forestal de Michoacán.

El balance se presentó al término de la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026 en Morelia, donde Alfredo Ramírez Bedolla destacó la viabilidad económica para los comuneros. ı Foto: Especial.

Michoacán activa seis brigadas permanentes contra incendios

Para prevenir contingencias durante la temporada de estiaje, el estado activó seis brigadas especializadas contra incendios forestales. Estos equipos operan de forma permanente en los municipios de Áporo, Maravatío, Ocampo, Senguio, Tlalpujahua y Tuxpan para proteger la masa arbolada contra el fuego.

La seguridad hídrica forma parte central del plan de conservación regional. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas inyectó más de 900 mil pesos ($MXN) en obras dedicadas a la captación y almacenamiento de agua dentro de la cuenca que alimenta los bosques de la monarca.

El gobernador Ramírez Bedolla enfatizó el impacto de estas medidas para la población local: “La protección de nuestros bosques requiere garantizar alternativas económicas para las comunidades que cuidan el territorio. Mantener la cobertura forestal protege la biodiversidad y asegura la recarga de mantos acuíferos para la región”.

Esta estrategia fortalece los antecedentes de inversión pública destinados al santuario. En 2024, Michoacán aportó un millón de dólares —equivalente a cerca de 20 millones de pesos mexicanos— al Fondo Monarca para sostener las labores de vigilancia comunitaria y restauración ecológica a largo plazo.

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JVR