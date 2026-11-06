Gobernadora Delfina Gómez recibe a estudiantes en la Ofrenda Monumental de Día de Muertos

Toluca. — Entre risas y con las palmas hacia arriba, más de 40 estudiantes de secundaria hicieron el gesto conocido como “six seven” junto a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien los recibió en Palacio de Gobierno y los acompañó durante su recorrido por la Ofrenda Monumental de Día de Muertos.

El “six seven”, que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también ha hecho en encuentros con estudiantes, quedó plasmado en la foto de grupo frente a la ofrenda.

Durante la visita, las y los estudiantes de la Escuela Secundaria Oficial núm. 549 “General Lázaro Cárdenas” platicaron con la Gobernadora, quien también se tomó fotografías con sus docentes. La Mandataria mexiquense agradeció a las maestras y los maestros su labor para acercar al alumnado a las tradiciones de Día de Muertos y transmitirlas a las nuevas generaciones.

El Gobierno del Estado de México invita a las familias y visitantes a conocer la ofrenda en el Patio Central de Palacio de Gobierno hasta el 10 de noviembre. El horario es de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y los sábados y domingos de 09:30 a 17:30 horas. El acceso es gratuito.

Estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, y Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. También asistieron Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, y Disraeli Gómez Herrera, presidente y director del Comité Organizador de la Feria Aeroespacial México (FAMEX).

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FGR