Respalda Beatriz Mojica a Sheinbaum y a Morena: deben investigarse 27 años de presuntos negocios electorales

eatriz Mojica Morga respaldó la exigencia de transparentear contratos y auditar administraciones pasadas y actuales del INE.

La coordinadora en Guerrero de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a transparentar las contrataciones del Instituto Nacional Electoral y se sumó al posicionamiento de Morena que exige investigar una presunta red de negocios y complicidades que habría operado durante 27 años al amparo de las instituciones electorales.

“La presidenta Sheinbaum tiene nuestro respaldo. Coincidimos también con el desplegado de Morena: deben investigarse a fondo estos 27 años de presuntos negocios electorales. El pueblo merece saber quién autorizó los contratos, quién los supervisó y quiénes se beneficiaron de los recursos públicos”, expresó.

Mojica Morga retomó el señalamiento del partido sobre empresas vinculadas con un mismo grupo que habrían obtenido contratos por más de dos mil millones de pesos con autoridades electorales locales durante los nueve años de Lorenzo Córdova al frente del INE. Sostuvo que esa presunta concentración requiere una revisión exhaustiva y explicaciones públicas.

La democracia es del Pueblo y debe estar siempre por encima de cualquier interés particular. Respaldamos el posicionamiento de nuestro movimiento y exigimos que se investiguen a fondo las presuntas redes de corrupción en las instituciones electorales.



La honestidad y la… https://t.co/JhePnVl0j8 — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) November 6, 2026

“Como plantea Morena, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo deben explicar qué hicieron durante sus gestiones para impedir la concentración de contratos. También deben revisarse las administraciones actuales. No debe protegerse a nadie ni anticiparse conclusiones: deben esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades conforme a la ley”, señaló.

Ante los señalamientos sobre vínculos entre proveedores y personal del instituto, así como la anunciada denuncia ante la Fiscalía General de la República por la contratación de credenciales para votar, consideró indispensable que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

“La autonomía no es impunidad. Defender a las instituciones electorales exige que rindan cuentas. Investigar posibles actos de corrupción fortalece la democracia y protege el trabajo de miles de ciudadanos y trabajadores honestos que hacen posibles las elecciones”, afirmó.

La coordinadora respaldó también la propuesta de Sheinbaum de fortalecer Talleres Gráficos de México para garantizar materiales electorales seguros, precios transparentes y certeza rumbo a los comicios de 2027.

“En Guerrero y en todo México necesitamos confianza en las elecciones y claridad en el uso del dinero público. Respaldamos a nuestra presidenta y el llamado de Morena para que se conozca toda la verdad: los recursos destinados a la democracia deben servir al pueblo, nunca a los negocios de unos cuantos”, concluyó.

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