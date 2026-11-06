Destaca Gobierno de Baja California por 5 años de acercar atención médica a todos los rincones del estado

Mexicali. — La atención médica gratuita en comunidades, nuevos hospitales y servicios especializados forman parte de los resultados de cinco años de trabajo en salud, resaltó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, en vísperas de lo que será su Quinto Informe de Resultados.

“La salud es un derecho, no un privilegio. Por eso, trabajamos para que ninguna familia tenga que dejar de atenderse por falta de recursos y para que la atención médica llegue también a las comunidades más alejadas”, expresó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Entre 2022 y 2026, las Unidades Itinerantes de Salud Pública brindaron 838 mil 736 servicios en 118 localidades de mayor rezago de los siete municipios. Las siete Clínicas del Bienestar, construidas con una inversión superior a 163 millones de pesos, suman alrededor de 238 mil atenciones gratuitas, incluidas consultas, estudios y medicamentos.

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Marina del Pilar Avila Olmeda agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la infraestructura hospitalaria, con el Hospital General de Tijuana Zona Este, el Hospital General Regional de Ensenada y el Hospital Integral Comunitario de San Felipe. Destacó también inversiones federales en unidades del ISSSTE en Ensenada y Playas de Rosarito, y del IMSS en Mexicali y San Quintín.

En atención especializada, Código Infarto atendió a mil 188 pacientes con síndrome coronario agudo, de los cuales 756 recibieron procedimientos coronarios. También se realizaron 5 mil 597 cirugías de cataratas a personas mayores de 60 años sin seguridad social y alrededor de 449 mil consultas de salud bucal.

La reactivación del Programa de Trasplante Hepático se suma al primer trasplante renal realizado por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tijuana, en noviembre de 2025, convirtiéndose en la primera institución de esta organización en México y América Latina en efectuarlo. Para coordinar la respuesta ante emergencias, se puso en marcha el Centro Estatal de Emergencias en Salud, con una inversión superior a 10 millones de pesos.

En salud mental se realizaron 185 mil evaluaciones, más de 473 mil consultas psicológicas y psiquiátricas y 26 mil atenciones a personas con trastorno del espectro autista. El servicio telefónico 075 brindó 17 mil 114 intervenciones y ofrece atención las 24 horas, todo el año, ante crisis emocionales.

“Vamos a seguir trabajando para que la atención médica sea cada vez más cercana, humana y accesible para todas y todos. Porque la salud es un derecho y el bienestar del pueblo debe estar siempre en el centro de nuestras decisiones”, expresó la mandataria estatal Marina del Pilar Avila Olmeda.

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FGR