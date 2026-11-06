Reconoce Tere Jiménez la labor de las fuerzas armadas en el 60 aniversario del PLAN DN-III-E

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconoció a las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas por su vocación de servicio y su compromiso de apoyar a la población cuando más lo necesita, al encabezar la conmemoración del 60 aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, instrumento diseñado para auxiliar a la ciudadanía en casos de desastre.

“Hoy reconocemos su valentía, patriotismo, lealtad y espíritu de servicio. Durante seis décadas, el Plan DN-III-E se ha aplicado en más de 87 mil eventos a nivel nacional y en 99 misiones de ayuda humanitaria en 30 países. Todo este esfuerzo merece nuestro respeto y agradecimiento. En Aguascalientes valoramos profundamente la labor de las Fuerzas Armadas para fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante el llamado de la ciudadanía”, destacó la gobernadora.

Asimismo, reiteró que el Gobierno del Estado continuará trabajando de manera coordinada con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, al sumar esfuerzos como un solo equipo en defensa de Aguascalientes y de México.

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“En Aguascalientes, cada institución cumple con su deber de cerrar espacios a la delincuencia y garantizar las condiciones necesarias para atraer inversiones, generar empleos y avanzar en el desarrollo social”, señaló la gobernadora.

El general de Brigada de Estado Mayor, Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar, destacó que durante estos 60 años, integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, han acudido al llamado de la sociedad para realizar labores de evacuación, búsqueda y rescate, distribución de ayuda humanitaria y apoyo a las comunidades afectadas por desastres.

“Este instrumento, a lo largo de seis décadas, ha materializado el compromiso permanente de las Fuerzas Armadas con la protección de la vida. Desde su primera aplicación, en octubre de 1966, ante las afectaciones ocasionadas por el huracán Inés, este plan ha evolucionado para responder a los desafíos que representan los fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia, consolidándose como un referente de auxilio a la población en nuestro país”.

Asimismo, la gobernadora Tere Jiménez, junto con las demás autoridades, entregó reconocimientos al personal del Ejército Mexicano por su destacada participación en la aplicación del Plan DN-III-E en distintas situaciones de emergencia en el país.

Además, se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa por el 60 aniversario de este plan.

En el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; Arlette Muñoz Cervantes y Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, diputadas locales; el general de Brigada de Estado Mayor, Isaac Aarón Jesús García, coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública en el Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado; Luis Eduardo Gaistardo Serrano, jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Francisco Javier Domínguez López, presidente municipal de Cosío; Jorge Delgado Ibarra, presidente municipal de El Llano; César Medina, presidente municipal de Jesús María y José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos.

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