Tere Jiménez encabeza Mesa de Seguridad y refuerza blindaje en Aguascalientes

Tere Jiménez presidió la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, en la que se revisaron los resultados de las estrategias implementadas durante las últimas semanas y se analizaron nuevas acciones para mantener la paz y la tranquilidad en el estado.

Durante el encuentro, las y los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia analizaron los avances en materia de seguridad, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y fortalecer las acciones que así lo requieran.

Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia analiza nuevas estrategias de blindaje en los límites con Zacatecas y Jalisco. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Entre los temas que se abordaron destacan el blindaje de las fronteras del estado con Zacatecas y Jalisco, la capacitación especializada que se brinda a los policías, el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, la dotación de equipamiento y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar las labores de prevención, vigilancia y respuesta ante posibles hechos delictivos.

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Tere Jiménez reiteró la importancia de la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana para fortalecer la prevención del delito y responder de manera oportuna ante cualquier situación.

Autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes ciudadanos evaluaron los avances en materia de seguridad estatal. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Asimismo, destacó la necesidad de mantener el trabajo conjunto, invertir en la preparación de los cuerpos policiales y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad.

Durante el encuentro que se desarrolló en el Salón de Congresos del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, participaron la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez; la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; el comandante de la 14/a. Zona Militar, Álvaro Javier Juárez Vázquez; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; así como José Ramón Medrano Muñoz y Roberto Rangel Peniche, representantes ciudadanos, entre otras autoridades.

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