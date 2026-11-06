Arranca operativo de seguridad para la Feria Xmatkuil 2026 en Yucatán

Joaquín Díaz Mena encabeza la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Yucatán.

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 abre esta noche con un operativo coordinado de las corporaciones de seguridad federales y estatales, para que las familias yucatecas y los visitantes la disfruten con la tranquilidad a la que están acostumbrados en Yucatán.

Al encabezar la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el Gobernador Joaquín Díaz Mena pidió a las instituciones de los tres órdenes de gobierno reforzar la vigilancia, el orden vial y la capacidad de respuesta en carreteras, espacios públicos y zonas de mayor afluencia, porque la Feria y los eventos nacionales e internacionales que la acompañan aumentarán la movilidad de personas en todo el estado.

“Hoy por la noche inicia la Feria de Xmatkuil 2026, por lo que a todos les pedimos colaboración para que todo pueda desarrollarse con la tranquilidad a la que estamos acostumbrados en Yucatán”, dijo el Gobernador.

Junto con la Feria se realizará la Exposición Nacional Brahman y, del 10 al 15 de noviembre, el Congreso Mundial Brahman, que reunirá entre 4 mil y 5 mil asistentes de más de 30 países. Por ello, las corporaciones reforzarán su presencia en el recinto ferial, las carreteras y los puntos de concentración de visitantes, para dar condiciones de seguridad a las familias yucatecas y a quienes llegan de otros estados y países.

En la sesión también se informó que las y los integrantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán tendrán acceso gratuito a la Feria, junto con un acompañante, con solo presentar su credencial institucional vigente en la entrada del recinto.

Cuatro líneas de acción para cuidar la seguridad de Yucatán

Coordinación: intercambio de información y planeación conjunta de operativos entre instituciones. ·

Prevención: presencia en colonias y comisarías, atención a las causas de la violencia y atención especial a las juventudes.

Inteligencia: más intercambio de datos y mayor capacidad de investigación para anticipar riesgos.

Respuesta oportuna: atención inmediata y seguimiento a las solicitudes de auxilio, y actuación de las autoridades ante los delitos.

En la reunión participaron el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, general brigadier de Estado Mayor Hamlet Toledo Chelala; el jefe de Estado Mayor de la Novena Zona Naval, contralmirante Othón Berlanga Téllez Girón; el comandante del Escuadrón Aéreo 701, coronel Ángel Fernando Ortiz Serra; y el capitán segundo de Infantería Jorge Guadalupe Morales López, en representación de la 32/a. Zona Militar.

am