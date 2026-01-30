Apuesta también por la prevención

Yucatán fortalece estrategia de seguridad con acciones firmes y coordinación interinstitucional

El Gobernador de Yucatán afirmó que en 2026 se reforzará la coordinación interinstitucional, la prevención y las acciones firmes para preservar la tranquilidad de las familias

Yucatán fortalece estrategia de seguridad con acciones firmes y coordinación interinstitucional.
Yucatán fortalece estrategia de seguridad con acciones firmes y coordinación interinstitucional. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Al encabezar la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Yucatán, el Gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, afirmó que en 2026 se redoblarán los esfuerzos para proteger a la ciudadanía, fortaleciendo la estrategia de seguridad, blindando las fronteras y cerrando el paso a la delincuencia, con el objetivo de preservar la paz y la tranquilidad que caracteriza a Yucatán.

Desde la sede del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el mandatario reiteró que en Yucatán no se permitirá que se rompa la paz construida con tanto esfuerzo y que se continuará combatiendo todos los delitos, tanto los visibles como aquellos que afectan en silencio, incluyendo el robo, el fraude y la extorsión.

“No hay responsabilidad más profunda y más grande que cuidar la paz y la seguridad de las familias yucatecas. Venimos a revisar, a evaluar y a corregir con trabajo constante, coordinación y honestidad. Por eso reitero que vamos a redoblar los esfuerzos para cuidar mejor a la ciudadanía, fortaleciendo la estrategia de seguridad”, manifestó.

TE RECOMENDAMOS:
La Presidenta Claudia Sheinbaum y Marina del Pilar Ávila, ayer, en Baja California.
Disminuyen 38% delitos de alto impacto

Homicidios en BC bajan 42%, no hay secuestros

El Gobernador Joaquín Díaz Mena hizo un reconocimiento público a las fuerzas de seguridad federales y estatales, incluidas la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, por su labor diaria que mantiene a Yucatán como un estado tranquilo y ejemplo nacional en materia de seguridad.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo estatal informó a la Mesa de Seguridad la designación de Alejandro Ríos Covián Silveira como nuevo delegado de la Fiscalía General de la República en Yucatán, de quien destacó su experiencia y compromiso con la legalidad.

Añadió que su nombramiento fortalecerá la coordinación entre instituciones estatales y federales, permitiendo una procuración de justicia más eficaz.

Finalmente, el Gobernador agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que la coordinación con el Gobierno de México es fundamental para obtener mejores resultados.

“La seguridad se construye con instituciones fuertes, cercanía con el pueblo y trabajo constante; nuestra administración seguirá trabajando sin descanso para proteger a las familias yucatecas y conservar la paz en el estado”, concluyó.

En la reunión estuvieron el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; el comandante de la Novena Zona Naval, vicealmirante Héctor Rafael Solís Hernández; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general brigadier Isidoro Cazares Cruz; el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León; y el comandante de la 32ª Zona Militar, Manuel Mendoza Portillo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la primera etapa de la Universidad Rosario Castellanos en la Zona Este de Tijuana
Señala Sheinbaum de gira por BC

“La gobernadora tiene nuestro apoyo”, Claudia