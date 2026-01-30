Yucatán fortalece estrategia de seguridad con acciones firmes y coordinación interinstitucional.

Al encabezar la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Yucatán, el Gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, afirmó que en 2026 se redoblarán los esfuerzos para proteger a la ciudadanía, fortaleciendo la estrategia de seguridad, blindando las fronteras y cerrando el paso a la delincuencia, con el objetivo de preservar la paz y la tranquilidad que caracteriza a Yucatán.

Desde la sede del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el mandatario reiteró que en Yucatán no se permitirá que se rompa la paz construida con tanto esfuerzo y que se continuará combatiendo todos los delitos, tanto los visibles como aquellos que afectan en silencio, incluyendo el robo, el fraude y la extorsión.

“No hay responsabilidad más profunda y más grande que cuidar la paz y la seguridad de las familias yucatecas. Venimos a revisar, a evaluar y a corregir con trabajo constante, coordinación y honestidad. Por eso reitero que vamos a redoblar los esfuerzos para cuidar mejor a la ciudadanía, fortaleciendo la estrategia de seguridad”, manifestó.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena hizo un reconocimiento público a las fuerzas de seguridad federales y estatales, incluidas la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, por su labor diaria que mantiene a Yucatán como un estado tranquilo y ejemplo nacional en materia de seguridad.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo estatal informó a la Mesa de Seguridad la designación de Alejandro Ríos Covián Silveira como nuevo delegado de la Fiscalía General de la República en Yucatán, de quien destacó su experiencia y compromiso con la legalidad.

Añadió que su nombramiento fortalecerá la coordinación entre instituciones estatales y federales, permitiendo una procuración de justicia más eficaz.

Finalmente, el Gobernador agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que la coordinación con el Gobierno de México es fundamental para obtener mejores resultados.

“La seguridad se construye con instituciones fuertes, cercanía con el pueblo y trabajo constante; nuestra administración seguirá trabajando sin descanso para proteger a las familias yucatecas y conservar la paz en el estado”, concluyó.

En la reunión estuvieron el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda; el comandante de la Novena Zona Naval, vicealmirante Héctor Rafael Solís Hernández; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general brigadier Isidoro Cazares Cruz; el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León; y el comandante de la 32ª Zona Militar, Manuel Mendoza Portillo.

JVR