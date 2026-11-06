Gobernador Ricardo Gallardo consolida alianza con el sector empresarial potosino

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo un encuentro con representantes del sector empresarial, en el que refrendó el compromiso de su administración de mantener una coordinación permanente con la iniciativa privada para generar condiciones favorables a la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico de las cuatro regiones del estado.

Durante la reunión, Ricardo Gallardo Cardona presentó los principales resultados de cinco años de administración, entre los que destacó una inversión privada concertada de 9 mil 800 millones de dólares, resultado de las estrategias de promoción económica, desarrollo de infraestructura y vinculación con los sectores productivos nacionales e internacionales.

En materia de infraestructura, Ricardo Gallardo Cardona informó que se han destinado 14 mil 014 millones de pesos a obras carreteras para mejorar la conectividad, la movilidad y las condiciones logísticas del Estado. Asimismo, señaló que durante su administración se han realizado 4 mil 476 obras y acciones, con una inversión global cercana a los 80 mil millones de pesos, orientadas a atender las necesidades de desarrollo de los municipios potosinos.

TE RECOMENDAMOS: Rendición de cuentas Destaca Gobierno de Baja California por 5 años de acercar atención médica a todos los rincones del estado

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que la seguridad pública constituye un componente fundamental para la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas, por lo que resaltó la reducción de hasta 95.8 por ciento en homicidios entre 2021 y 2026, como parte de los resultados de la estrategia de seguridad, la coordinación entre instituciones y el mejoramiento de las capacidades operativas de las corporaciones policiales.

Asimismo, Ricardo Gallardo Cardona subrayó que la ubicación geográfica de San Luis Potosí, su conectividad con los principales corredores industriales y comerciales del país, así como la disponibilidad de talento humano, representan ventajas estratégicas para la instalación y expansión de empresas, además de facilitar la integración de proveedores locales a las cadenas productivas.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró la disposición del Gobierno del Estado para mantener una agenda conjunta con organismos empresariales, cámaras industriales e inversionistas, que permita identificar nuevas oportunidades de desarrollo, facilitar proyectos productivos y promover empleos mejor remunerados, con una visión de crecimiento económico sostenible y bienestar para las familias potosinas.

Te puede interesar:

- UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR