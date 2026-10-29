Ricardo Gallardo coloca a San Luis Potosí a la cabeza del crecimiento económico nacional: Inegi

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que San Luis Potosí encabezó el crecimiento económico nacional, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportara un incremento trimestral del 3.6 por ciento en la actividad económica estatal durante el segundo trimestre de 2026. Este resultado, compartido con Veracruz por encima de las demás entidades, coincide con la inversión pública en infraestructura, modernización vial, movilidad y atracción de capitales desplegada por la presente administración.

Entre las acciones impulsadas por el Gobierno Estatal destaca la inversión de 27 mil 600 millones de pesos proyectada a cinco años en infraestructura carretera, urbana y de conectividad. Obras como la Vía Alterna a la Zona Industrial, la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, los nuevos puentes en Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, y la modernización de caminos en las cuatro regiones integran la estrategia para agilizar el traslado de personal, mercancías y servicios, eliminando cuellos de botella logísticos y potenciando la actividad económica.

A este despliegue se suman la promoción de inversiones nacionales y extranjeras, la ampliación del equipamiento industrial y la modernización del transporte público mediante Mi RedMetro. La gestión de Ricardo Gallardo Cardona acumula cerca de 10 mil millones de dólares en inversiones captadas, además de expansiones empresariales como la de Musashi, por 40 millones de dólares y 300 nuevos empleos. Dichas acciones, junto con la conectividad hacia los centros fabriles y el impulso a proveedores locales, consolidan la capacidad productiva y la competitividad potosina.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicado por el INEGI este 29 de octubre, San Luis Potosí y Veracruz lideraron el avance trimestral con 3.6 por ciento cada uno, seguidos por Jalisco con 3.2 por ciento, en la medición anualizada, la economía potosina creció 1.6 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025, ratificando un avance constante tanto frente al periodo inmediato anterior como al año previo.

El mandatario estatal afirmó que se mantendrá la inversión en infraestructura, movilidad y servicios, así como el respaldo a los sectores industrial, comercial y productivo, para que este dinamismo se traduzca en más empleos, mayor actividad empresarial y bienestar para las familias de las cuatro regiones.

Asimismo, reiteró que el Gobierno del Estado dará continuidad a la modernización carretera, la conectividad regional y la atracción de capitales para sostener la tendencia reflejada por el INEGI y llevar sus beneficios a más municipios.

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