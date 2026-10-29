Detención de la GCE deriva en cateo y aseguramiento de unidades en San Luis Potosí

La estrategia de seguridad en San Luis Potosí asestó otro golpe a posibles actividades de robo de autotransporte, luego de que una detención realizada por la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE) derivara en una investigación federal y un cateo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en un inmueble ubicado en la colonia General I. Martínez, en la capital potosina, donde fueron localizadas numerosas unidades de carga y otros vehículos.

El 26 de octubre, elementos de la División Caminos detuvieron a un hombre de 31 años a quien se le aseguró un inhibidor de señal de 10 antenas y un teléfono celular, que fueron puestos a disposición de la FGR, instancia que dio seguimiento a las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información de inteligencia, el hombre presuntamente operaba una empresa de autotransporte y se hacía pasar por empresario; sin embargo, estaría relacionado con una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga, no obstante será la autoridad federal, quien determinará las posibles responsabilidades y la situación jurídica del detenido.

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Como resultado de las investigaciones, la FGR ejecutó una orden de cateo a un inmueble, con la participación de personal ministerial y pericial, la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se localizaron tractocamiones, remolques, plataformas, camionetas y automóviles, además de dispositivos de localización y otros indicios, además de detectar tres cajas secas, dos plataformas y un dolly con alteraciones en sus medios de identificación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, destacó la importancia de la labor operativa de la División Caminos y de la coordinación con las instituciones federales para combatir delitos que afectan al sector del autotransporte y refrendó el compromiso de mantener acciones de vigilancia e inteligencia en las carreteras y vías de comunicación de San Luis Potosí.

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