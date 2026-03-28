Yucatán despliega operativo vacacional para garantizar seguridad en Semana Santa

El Gobernador Joaquín Díaz Mena encabeza el banderazo de salida del Operativo Vacacional 2026 en las instalaciones de la SSP.

Con el despliegue de más de cuatro mil elementos de seguridad, el Gobernador Joaquín Díaz Mena puso en marcha el Operativo Vacacional de Semana Santa 2026, estrategia coordinada para proteger a las familias yucatecas y a las y los vacacionistas durante la próxima temporada de asueto.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el mandatario estatal encabezó la salida de este contingente integrado por personal de la SSP, policías municipales, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, fiscalías General de la República y del Estado, así como Protección Civil y Cruz Roja, quienes realizarán tareas de vigilancia, protección y atención de emergencias en todo el territorio estatal.

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal inician el despliegue de vigilancia en los 300 kilómetros de costa yucateca. ı Foto: Gobierno Yucatán

Durante el acto, Díaz Mena hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en la prevención y reafirmó que el Gobierno del Renacimiento Maya asume con firmeza su responsabilidad de cuidar a Yucatán; sin embargo, aseguró que preservar la tranquilidad requiere también la participación de todas y todos.

“Si van a salir a carretera, revisar su vehículo, respetar límites de velocidad y no manejar cansados ni bajo efectos del alcohol; ante cualquier emergencia, marcar el 9-1-1 o al 089”, apuntó el Gobernador.

Autoridades estatales y federales refuerzan la seguridad en terminales, aeropuertos y centros religiosos para la temporada de asueto. ı Foto: Gobierno Yucatán

El operativo reforzará la presencia en puntos de alta concentración, como iglesias, procesiones, puertos, playas, zonas turísticas y principales carreteras. En ese marco, se reconoció el trabajo del comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la SSP, así como la colaboración de las instituciones federales.

Por su parte, el titular de la SSP detalló que la estrategia contempla vigilancia en los más de 300 kilómetros de costa, control de vialidad y atención mediante bomberos y ambulancias. Saidén Ojeda informó que se implementarán circuitos viales en terminales de autobuses, el aeropuerto de Mérida, plazas comerciales y zonas bancarias.

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal inician el despliegue de vigilancia en los 300 kilómetros de costa yucateca. ı Foto: Gobierno Yucatán

Finalmente, se resaltó que la administración ha priorizado la seguridad mediante un presupuesto histórico, incremento del estado de fuerza y fortalecimiento tecnológico.

En el evento estuvieron presentes el vicealmirante Héctor Rafael Solís Hernández (IX Zona Naval); el general brigadier Isidoro Cázares Cruz (Guardia Nacional); el general Ernesto Velázquez Montoya (XVII Zona Aérea Militar); el coronel Enrique Pinacho Borrego (32 Zona Militar); Germán Quintal Medina (Congreso del Estado); Erika Beatriz Torres López (Tribunal Superior de Justicia) y el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés.

También asistieron el fiscal Juan Manuel León León; el fiscal federal Alejandro Ríos Covián Silveira; así como representantes del CCE, Coparmex y Canirac.

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