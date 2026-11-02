Marina del Pilar amplía becas, alimentación e infraestructura escolar en BC

Más de un millón de estudiantes forman parte del sistema educativo de Baja California, donde durante cinco años se han ampliado las becas, la alimentación escolar, la infraestructura educativa y las oportunidades de acceso a preparatoria y universidad.

En el marco de su Quinto Informe de Gobierno, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó la cobertura de desayunos escolares en el 100 por ciento de las primarias públicas, así como las obras y apoyos que permiten a niñas, niños y jóvenes estudiar en mejores condiciones.

Marina del Pilar Avila Olmeda señaló que la educación es una de las principales prioridades de su administración, por lo que se han destinado recursos a la construcción y rehabilitación de escuelas, equipamiento, útiles escolares y apoyos económicos, bajo el principio de que estudiar es un derecho y no un privilegio, la transformación se queda para que las nuevas generaciones tengan más oportunidades de desarrollo.

El programa Pancita Llena, Corazón Contento alcanzó una cobertura del 100 por ciento en las primarias públicas de Baja California, garantizando desayunos calientes diarios a las niñas y niños, además de habilitar 86 comedores escolares durante la administración.

En infraestructura educativa, mediante Mejorando mi Escuela se han invertido mil 461 millones de pesos en construcción, rehabilitación y equipamiento de 3 mil 38 escuelas, en beneficio de 600 mil estudiantes. Además, se destinaron 88.6 millones de pesos a infraestructura y equipamiento especializado para educación especial, en beneficio de más de 3 mil niñas, niños y adolescentes.

En coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se proyectan 3 mil nuevos espacios de preparatoria en Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana, además de la ampliación de bachilleratos tecnológicos. En educación superior, destaca la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con una sede en Tijuana y su próxima construcción en Mexicali.

A ello se suma la beca Corazón de Cimarrón, que permite a estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California quedar exentos del pago de inscripción, con 42 mil 571 becas otorgadas durante los periodos 2026-1 y 2026-2. Además, mediante las Becas JOBEC, 6 mil 974 jóvenes de los siete municipios recibieron apoyo para continuar su formación académica.

Para facilitar el traslado de las y los estudiantes a sus centros educativos, el programa COMUNDER cuenta con 44 rutas de transporte escolar, apoyando principalmente a jóvenes de comunidades que deben recorrer mayores distancias para continuar con sus estudios.

Los resultados también se reflejan en la permanencia escolar, con una disminución del abandono en secundaria de 2.1 por ciento en el ciclo 2021-2022 a 1.0 por ciento en 2024-2025. Mediante la estrategia Construyendo la Paz con el Corazón por Delante, se realizaron 5 mil 171 actividades deportivas, artísticas, cívicas, de salud mental y seguridad, en beneficio de 179 mil 710 estudiantes, promoviendo entornos escolares seguros y libres de violencia.

Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que continuar invirtiendo en la educación permite que más estudiantes tengan acceso a una alimentación adecuada, escuelas dignas y oportunidades para concluir sus estudios, consolidando una visión de Bienestar Compartido que se refleja en el presente y futuro de las familias bajacalifornianas.

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