BC impulsa dignificación laboral para sus policías

Rumbo a la presentación de su Quinto Informe de Resultados, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda consolidó una política de justicia laboral sin precedentes para los cuerpos de seguridad de la entidad, al posicionar a Baja California en el primer lugar nacional con el salario policial más alto de todo el país, alcanzando una percepción promedio mensual de 25 mil 967 para las y los agentes locales.

Esta estrategia institucional, impulsada durante cinco años de bienestar y dignificación laboral, contempla la creación de un Fideicomiso histórico de mil 500 millones de pesos para el periodo 2023-2027, destinado a fortalecer el esquema de prestaciones sociales, seguridad social y garantizar un retiro digno a más de dos mil 300 elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Sistema Penitenciario.

A través de este fondo, el personal policial y sus familias acceden a un paquete integral de 13 prestaciones que abarcan servicio médico, pensiones, becas educativas, apoyo para útiles escolares y esquemas de retiro digno. Sólo en el primer semestre de 2026, más de dos mil 136 elementos fueron beneficiados con al menos una prestación social, destacando 215.7 millones de pesos destinados al pago directo de pensiones por invalidez, edad avanzada, retiro anticipado y apoyos por fallecimiento.

Como parte del incentivo directo a la tropa, la administración estatal otorga un estímulo económico anual de cinco mil pesos para cada integrante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), sumado a un incremento del 100 por ciento en las becas para cadetes en formación, quienes pasaron de percibir seis mil a 12 mil pesos mensuales durante 2026 para consolidar la vocación policial desde la academia.