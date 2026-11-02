Suben con Eduardo Ramírez 27% los casos de feminicidio en Chiapas

Protesta en agosto por el feminicidio de Beany Lozano, en Tuxtla Chico, ocurrido en abril pasado.

Durante el corto periodo de gobierno estatal que va de Eduardo Ramírez, los casos de feminicidios en Chiapas tuvieron un incremento de 27 por ciento durante los primeros nueve meses de 2026, si se toma como referencia el mismo lapso del año previo, pues los casos fueron 28 y 22 de manera respectiva.

Ramírez Aguilar tomó protesta como gobernador constitucional del estado el 8 de diciembre de 2024 y su mandato terminará el 8 de diciembre de 2030.

En apenas 21 meses que van de su administración, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 59 casos de feminicidio en la entidad, lo que significa casi tres en promedio cada 30 días.

El Dato: Chiapas ocupa el 5.o lugar a nivel nacional en feminicidio; activistas acusan subregistro de casos por muertes clasificadas bajo tipificaciones penales como homicidio doloso.

Aunque las cifras de octubre todavía no aparecen en los registros del SESNSP, en lo que va de octubre se tiene el reporte de dos asesinatos más por razones de género.

Asimismo, de enero a septiembre suman 23 casos de tentativa de feminicidio, una nueva metodología que se implementó en los registros del SESNSP a partir de 2026 y por lo cual no se pueden saber cifras similares de años anteriores.

Los dos casos de feminicidios recientes ocurrieron contra Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta de 12 años, quienes fueron asesinadas luego de ser reportadas desaparecidas el 19 de octubre de 2026 tras salir de su casa para hacer una inspección de cabezas de ganado.

50 Casos contabilizan observatorios ciudadanos en 2026

Al respecto de la prevalencia de este flagelo, Itzhel Trejo, hermana de Yuri Lizeth Méndez, víctima de feminicidio, declaró a La Razón que en Chiapas hay más feminicidios de los que se contabilizan en las cifras oficiales, a la vez que persisten las deficiencias en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Explicó que, a 10 años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad, el fenómeno feminicida no ha disminuido y los casos continúan registrándose con niveles de violencia cada vez mayores.

Las cifras que retratan el flagelo revelan que el delito no ha cedido. Mientras en 2016 se documentaron 32 casos, en 2025 fueron 31, de acuerdo con lo que establece el Observatorio Nacional Ciudadano.

Itzhel Trejo recordó que la alerta se declaró el 18 de noviembre de 2016 y comenzó a aplicarse en siete municipios, aunque posteriormente se extendió al ámbito estatal. Sin embargo, consideró que las medidas implementadas no han logrado frenar los asesinatos de mujeres.

Señaló que uno de los principales problemas es la falta de capacitación del personal ministerial, así como las deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, la aplicación de los protocolos y la atención que reciben las familias de las víctimas.

El Tip: Siete municipios hay bajo Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para focalizar recursos de prevención.

Trejo relató que su hermana menor, Yuri Lizeth Méndez Trejo, enfermera de 21 años, fue víctima de feminicidio en noviembre de 2016, apenas cinco días después de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas.

De acuerdo con su testimonio, Yuri salió a cenar con dos amigos el 23 de noviembre de ese año y no regresó a casa. Al día siguiente, su madre recibió mensajes enviados desde el teléfono de la joven, en los que le exigían tres millones de pesos, bajo la presunta modalidad de secuestro.

La madre acudió a la entonces Fiscalía Antisecuestro, donde le indicaron que debía negociar y regresar al día siguiente. En ese momento, explicó, las autoridades le informaron que intervendrían el teléfono y el correo electrónico de su hija para tratar de localizarla.

No obstante, la familia se enteró del hallazgo del cuerpo a través de un voceador de periódicos que anunció la noticia frente a su domicilio el 25 de noviembre. La joven había sido encontrada sin vida, dentro de una bolsa, en el kilómetro 5 más 800 del Camino del Fierro, en la zona de Suchiapa, Chiapas, según el relato.

Itzhel agregó que hasta 2020 detuvieron al autor intelectual del feminicidio de su hermana, pero fue hasta 2021 cuando le dieron una sentencia de 33 años, lo cual ha sido un proceso “largo y deficiente” por parte de las autoridades.

“Ha sido un proceso largo por parte de las autoridades de la Fiscalía, de los ministerios públicos. Ha sido mucha deficiencia. Durante esos cuatro años, hacíamos conferencias de prensa. Nos topamos con fiscales de feminicidio a cargo, diciéndonos que las marchas no sirven para nada, y con ministerios públicos que recibían dinero”, aseguró.

Llamó a fortalecer las instituciones a cargo de indagar feminicidios, garantizar atención a las víctimas y asegurar que los protocolos se apliquen de manera efectiva, para evitar que las familias enfrenten obstáculos en su búsqueda de justicia.

Focos rojos

Estadísticas de la Fiscalía estatal y del SESNSP ubican la mayor incidencia de feminicidio o alertas de violencia de género en: