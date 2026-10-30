Buscan que Talleres Gráficos fabrique papelería electoral

Elaboración de boletas electorales en el proceso de 2024, en la empresa estatal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla una reforma para que Talleres Gráficos de México (TGM) produzca la mayor parte de la papelería electoral, con precios justos y transparencia, ante los señalamientos de presuntas irregularidades y conflictos de interés entre proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE).

La mandataria reafirmó que ahora se combatirá a los “coyotes electorales”, es decir, a las empresas que dividieron los contratos de los materiales recurridos por el árbitro electoral y que pertenecían a un mismo grupo empresarial, pero que además, sólo fungían como intermediarios con la industria que realmente producía los insumos.

“Son verdaderos coyotes —y que pedimos a la Auditoría Superior que haga toda la investigación— que son las que se han dividido los contratos de la papelería electoral por años. Y se han convertido en duopolio o triopolio, dos o tres empresas, que muchas de ellas ni trabajadores tienen, o sea, son intermediarios, y que han sido contratados por el INE y por los institutos o los organismos electorales estatales”, declaró.

El Dato: Legisladores federales del PAN exigieron auditar a la empresa pública y revisar todas las contrataciones para determinar si se extiende la red de firmas ligadas a Taddei.

Aunque comentó que hay miles de empresas en el país que se podrían encargar de la producción papelera para el instituto, comentó que una solución por parte del gobierno sería una reforma para que estas empresas ya no se encarguen de la tarea.

Profundizó en el planteamiento de este miércoles, para que esta responsabilidad sea asumida por Talleres Gráficos de México, organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, por considerar que los costos y producción se realizaría de una manera más transparente.

“Y tenemos que hacer una reforma para que no sean estas empresas que se han dedicado, en muchos organismos electorales y en el propio Instituto Nacional Electoral, a este esquema.

“Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los Talleres Gráficos, que sea quien produzca la gran mayoría de la papelería electoral, a precios justos, totalmente transparentes y con su consejo de administración. Ésa es la solución. Y que se deslinden las responsabilidades”, declaró la mandataria.

106 Millones de boletas produjo para la elección de 2024

Hizo hincapié en que lo ocurrido con la anterior consejera presidenta, Guadalupe Taddei, debe dar pie a mejorar el sistema electoral, aunque evitó afirmar si contemplaría una “refundación” del instituto.

El presidente de la Comisión para la Reforma Político-Electoral, Pablo Gómez, ahondó en que las empresas hoy señaladas no se encargaban de ninguna producción, ni siquiera del proceso de comercialización, sino que únicamente eran intermediarios que recibían los contratos.

“Las empresas que se han mencionado no tienen planta industrial, no son industriales, no fabrican nada, tampoco son comerciantes. Ya lo ha dicho la Presidenta varias veces, pero parece que algunos no lo quieren creer. Son intermediarios que ganan las asignaciones, los contratos, y van y compran todo, o van a las imprentas y ahí se imprime todo. Ellos nunca han hecho nada”, dijo.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que en el pasado, las empresas bajo indagatoria fueron acusadas de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Talleres Gráficos ya veía desafíos en su operación

| Por Tania Gómez |

Talleres Gráficos de México (TGM) ya tenía identificados desafíos de modernización en maquinaria, infraestructura tecnológica y procesos de producción, justo cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea ampliar su operación para que concentre la mayor parte de la elaboración de materiales electorales.

En su Programa Institucional 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2025, el organismo reconoció que, para ampliar su oferta, necesita fortalecer su capacidad instalada, renovar equipos, actualizar su marco normativo y profesionalizar a su personal.

El documento advirtió que el desarrollo de nuevos productos y servicios deberá acompañarse de una planeación técnica, administrativa, financiera y productiva que permita calcular los tiempos y las inversiones necesarias para incrementar su capacidad de operación.

El Dato: Diputados del PAN señalaron que los hermanos Hernández Casillas también metieron mano en la producción de TGM, y ganaron más de 278 millones de pesos.

El diagnóstico adquiere relevancia ante la propuesta de la jefa del Ejecutivo federal, de convertir a Talleres Gráficos en una empresa del Estado, con un consejo de administración y observación externa, para producir la mayor parte de la papelería electoral y reducir la participación de intermediarios privados.

La jefa del Ejecutivo federal también solicitó revisar los contratos de impresión otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales, ante los señalamientos sobre empresas que han concentrado esos servicios durante años.

La trayectoria de Talleres Gráficos se remonta al 1 de julio de 1883, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob). Su historia incluye la impresión del DOF, cuya versión en papel se produjo en sus instalaciones hasta 2019.

Su figura jurídica actual data del decreto publicado el 8 de enero de 1999, que lo constituyó como organismo público descentralizado, sectorizado a Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objeto es prestar servicios editoriales y de artes gráficas a los sectores público, social y privado.

El decreto justificó la transformación para darle autonomía de gestión y garantizar su viabilidad económica y financiera. Dispuso aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros existentes, sin crear estructuras adicionales ni impactar el presupuesto federal.

Hoy, su oferta incluye libros, revistas, gacetas, informes, folletos y materiales de gran formato. También produce documentación oficial con medidas de seguridad; su programa menciona actas de nacimiento, cartillas de vacunación, formatos del Registro Civil y también materiales electorales.

En materia de ingresos, el documento reportó que la facturación alcanzó los dos mil 23.47 millones de pesos en 2024, frente a mil 3.45 millones un año antes. En 2022 había sido de 125.33 millones. Estas cifras responden a montos de facturación, no de utilidades.

Para cumplir sus objetivos, el programa contempla recursos presupuestarios aprobados e ingresos propios por servicios. El plan también busca fortalecer su autonomía financiera y diversificar servicios en los mercados público y privado.

Aunque fija una ruta de modernización hacia 2030, la proyección de TGM no detalla por sí misma los recursos adicionales para asumir la mayoría de los materiales electorales ni los alcances de la transformación jurídica planteada.