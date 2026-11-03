Gobernadora Delfina Gómez entra al top 3 de los gobernadores con mejor aprobación

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, obtuvo 67.7% de aprobación en octubre de 2026 y ocupó el tercer lugar del Ranking Nacional de Gobernadores de Demoscopia.

La cifra representa un aumento de dos puntos porcentuales frente a septiembre, cuando la mandataria registró 65.7%.

La aprobación de Delfina Gómez en el mes de octubre de cada año desde que asumió el Gobierno del Estado de México ha sido la siguiente:

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2023: 63.8%

2024: 65.1%

2025: 65.8%

2026: 67.7%

Entre las acciones de su administración están los programas sociales Mujeres con Bienestar y Canastas Alimentarias, y las becas para estudiantes con buen aprovechamiento académico. También figuran los proyectos de infraestructura y movilidad del Plan Oriente, que se realizan en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como las acciones en materia de seguridad.

En la entidad se construyen obras carreteras y proyectos de transporte público, y se realizan mejoras en los servicios para la población. En la zona oriente, estos trabajos forman parte de un paquete que incluye movilidad, salud, educación, vivienda y servicios públicos.

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FGR