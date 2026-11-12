La Mariposa Monarca ya está en Michoacán; santuarios abren el 20 de noviembre

Con la llegada de los primeros ejemplares a los bosques de oyamel y pino del oriente de Michoacán, todo está listo para el inicio de la temporada de avistamiento de la Mariposa Monarca. A partir del próximo 20 de noviembre, viajeros nacionales y extranjeros podrán recorrer los senderos de la reserva para presenciar uno de los fenómenos migratorios más llamativos del mundo.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que las puertas de los santuarios permanecerán abiertas hasta el 31 de marzo de 2027. Durante estos cuatro meses, quienes visiten la región tendrán la oportunidad de observar de cerca las colonias de estas mariposas, tras su travesía de más de cuatro mil kilómetros desde Canadá para pasar el invierno en tierras mexicanas.

En territorio michoacano, la experiencia se concentra en tres puntos principales, cada uno con su propio encanto y entorno boscoso:

El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, conocido por albergar algunas de las colonias más densas.

Sierra Chincua, en Angangueo, que ofrece vistas abiertas de la sierra y recorridos entre cañadas.

Senguio, una alternativa más tranquila para caminar entre la vegetación de montaña.

Este año, las proyecciones apuntan a que las colonias cubrirán una superficie de bosque mayor a la registrada en el ciclo 2025-2026, cuando se contabilizaron nueve colonias distribuidas en 2.93 hectáreas dentro de la entidad.

Recomendaciones para la visita

Dado que se trata de un ecosistema frágil donde las mariposas buscan descanso y refugio, el acceso a los santuarios se rige bajo normas estrictas de conservación. Para quienes planean viajar en las próximas semanas, las autoridades y comunidades locales realizan las siguientes recomendaciones:

Caminar siempre acompañado: Seguir en todo momento las rutas marcadas y las instrucciones de los guías ejidales.

Cuidar el silencio y la luz: Hablar en voz baja y apagar el flash de cámaras o teléfonos para no alterar el reposo de las colonias.

Proteger el entorno: No fumar, evitar hacer fogatas y no llevarse mariposas, ni siquiera aquellas que se encuentren en el suelo.

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