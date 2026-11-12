¿A qué se dedicaba Eduado Valdovinos, el aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas que fue asesinado?

Durante el miércoles se registró un ataque armado en Michoacán, en el que fue asesinado el aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas, Eduado Valdovinos.

La Fiscalía de Michoacán informó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Eduado Valdovinos, registrado en la Tenencia de Buenos Aires, municipio de Lázaro Cárdenas.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego mientras participaba en una cabalgata en dicha localidad” señala la Fiscalía en su comunicado.

Precisaron que el también empresario fue localizado sin vida a bordo de un vehículo, por lo que agentes de la Policía de Investigación y especialistas de Servicios Periciales realizaron la recolección de indicios y el procesamento del lugar.

Publicación de la Fiscalía de Michoacán ı Foto: Captura de pantalla

Sobre este terrible incidente, el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, lamentó el fallecimiento de Eduado Valdovinos, quien además de ser aspirante a la coordinación municipal de Morena en Lázaro Cárdenas, también era empresario.

“Lamento el fallecimiento del compañero Eduardo Valdovinos Padilla, reconocido empresario y aspirante a la coordinación municipal de Morena en Lázaro Cárdenas. A sus familiares y amigos les deseo pronta resignación y consuelo ante este difícil momento. Descanse en paz” se lee en la publicación de Morón Orozco.

Valdovinos se encontraba terminando un mítin político, por lo que este se unió a una cabalgata tradicional en la localidad, y pese a que este contaba con un equipo de seguridad, fue atacado con armas de fuego por sujetos que viajaban a bordo de motocicletas.

¿A qué se dedicaba Eduado Valdovinos?

Además de ser el aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas, Eduardo Valdovinos también se desempeñaba como empresario del sector de paquetería, específicamente en la empresa Más Aprisa.

La empresa mexicana Más Aprisa se dedica a ofrecer servicios de paquetería, mensajería y logística, y cuenta con sucursales en Michoacán, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro.

Por tanto, ofrecen servicios de puerta a puerta de manera diaria gracias a la ubicación estratégica de sus 21 sucursales, en donde también se hacen entregas; además, también se dedican a la transportación de:

Contenedores

Carga general

Carga especializada

Carga consolidada

Este tipo de transporte se realiza desde el puerto y ciudad de Lázaro Cárdenas hacia todo el país, comprometiéndose en brindar un servicio de calidad que cumpla con los protocolos de seguridad.

Paquetería Más Aprisa ı Foto: Captura de pantalla

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.