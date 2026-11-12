Morena defiende tijeretazo

El senador de Morena Óscar Cantón Zetina justificó el recorte de 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, al considerar que la reducción de recursos se explica por las irregularidades administrativas y las presuntas desviaciones de dinero registradas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo.

Sostuvo que la crisis que enfrenta el instituto no es únicamente administrativa, sino que tiene su origen en el manejo de los recursos públicos, por lo que respaldó la decisión de la Cámara de Diputados de disminuir su presupuesto y exigió que las investigaciones deriven en sanciones contra quienes resulten responsables.

El Dato: El legislador pidió que el relevo de Guadalupe Taddei en la presidencia del INE tenga “una absoluta solvencia moral”, conocimiento electoral y neutralidad.

“Hay una crisis severa, pero es una crisis de desviación de recursos. Desviación administrativa, y por eso se justifica un recorte presupuestal que está haciendo la Cámara de Diputados”, declaró.

Con este ajuste, el INE tendrá alrededor de 25 mil millones de pesos para su operación y organización de las elecciones de 2027, consideradas las más grandes de la historia del país, en las que se renovarán 17 gubernaturas, además de cargos en los congresos locales y ayuntamientos, así como los preparativos de la elección judicial. El presupuesto será de 36 mil millones de pesos, del cual se deberá descontar el financiamiento a partidos políticos.

También pidió que las autoridades competentes aceleren las investigaciones para esclarecer las anomalías y determinar las responsabilidades legales correspondientes. Mencionó la intervención de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación, y expresó su expectativa de que pronto se conozcan los resultados de las indagatorias.

Demandó que las sanciones alcancen a todos los funcionarios o particulares que hayan participado en posibles irregularidades, sin distinciones, y planteó que, además de prisión, se apliquen multas y la reparación de recursos desviados.