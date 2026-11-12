Michoacán: atacan a edil y matan a un aspirante

EL ATAQUE mortal ocurrió después de que el aspirante encabezó un mitin y se integró a una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires.

El aspirante a la coordinación de Morena en la alcaldía de Lázaro Cárdenas Michoacán, Eduardo Valdovinos, fue asesinado ayer durante una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires.

De acuerdo con los reportes preliminares del ataque, dos personas se acercaron al político y empresario, quien montaba uno de sus caballos, y le dispararon frente a la multitud y su numeroso cuerpo de escoltas.

La víctima recibió cinco impactos de bala y murió en las inmediaciones de una cancha de futbol, cerca de una iglesia de la tenencia.

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En videos que circularon en redes sociales, se observa el momento en el que comenzaron los disparos, mientras varias personas participaban en la cabalgata.

El homicidio provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y de paramédicos, quienes llegaron al lugar para auxiliar al político; sin embargo, ya no tenía signos vitales.

El Dato: LA PERCEPCIÓN de inseguridad en Lázaro Cárdenas registró un aumento durante el tercer trimestre de 2026: subió de 33% en junio a 42.3% en septiembre.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el asesinato del empresario, aunque hasta el cierre de esta edición no se había dado a conocer el móvil del crimen ni se reportaron personas detenidas por estos hechos.

En sus redes sociales, el morenista había anunciado una nueva etapa en su vida, en la que incursionaba en la política, y se identificaba como un joven con “sueños, proyectos y un profundo cariño por su tierra”.

“Hoy quiero comenzar una nueva etapa y, sobre todo, presentarme con ustedes. Soy Eduardo Valdovinos Padilla, orgullosamente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de la tenencia de Buenos Aires.

“Soy empresario, joven y, como muchos de ustedes, tengo sueños, proyectos y un profundo cariño por esta tierra que me ha dado tanto.

“A lo largo del camino he aprendido que el éxito no solamente se mide por lo que uno logra para sí mismo, sino también por lo que puede hacer por los demás. Por eso, siempre que está en mis posibilidades, me gusta tender la mano, escuchar, apoyar y aportar un granito de arena a quien lo necesita”, mencionó el empresario del ramo de la paquetería, a través de un video.

EL OTRO ATENTADO. El homicidio de Valdovinos no fue el único hecho de violencia registrado este miércoles en Michoacán. Eduardo Martínez Guzmán, presidente municipal de Contepec, fue atacado a balazos cuando se encontraba en un predio de la región oriente de la entidad, donde resultó ileso.

De manera preliminar, se informó que dos hombres que iban a bordo de una motocicleta arribaron a las inmediaciones de las localidades de Cereo y Agua Caliente, donde se encontraba el alcalde, y dispararon contra el edil, quien repelió el ataque.

En fotos que circularon en redes sociales se observa que la camioneta en la que viajaba el munícipe recibió al menos cinco impactos de bala, con marcas visibles en un costado y en la caja de la batea.

Elementos de la Fiscalía de Michoacán arribaron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes. También iniciaron una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio, en contra de quien resulte responsable.

Eduardo Martínez Guzmán ganó la presidencia municipal de Contepec, Michoacán, en las elecciones del 2 de junio de 2024, como candidato de la coalición PT-Morena-PVEM.

Su administración comenzó el 1 de septiembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027.