Por asesinato de regidor capturan a uno en Morelos

UN FAMILIAR de Gabriel Rivas carga la foto del activista asesinado, durante su sepelio el 5 de noviembre.

RICARDO ALEJANDRO “N” fue detenido por su presunta relación con el homicidio del activista y regidor de Cuernavaca Gabriel Rivas Ríos.

Su captura ocurrió en la calle Bugambilias, en la colonia Vicente Estrada de la capital del estado de Morelos, y fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado.

Apenas el martes pasado, el fiscal general del Estado de Morelos, Fernado Blumenkron, advirtió que todos los integrantes del cabildo de Cuernavaca, incluido el presidente municipal, serían citados para rendir su declaración, tras el asesinato de Gabriel Rivas.

Ayer, el secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Óscar Armando Cano Mondragón, confirmó que fue notificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para comparecer, como parte de las investigaciones por el asesinato del regidor Gabriel Rivas.

El Tip: MIEMBROS de la asociación civil Gustavo Salgado y la esposa de la víctima impidieron ayer que el suplente Alejo Carmen Lagunas asumiera el cargo; acusan que los traicionó.

El funcionario municipal aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso; sin embargo, dijo desconocer si otros integrantes del cabildo también fueron requeridos por la fiscalía.

“Ya nos notificaron ayer. No tengo dato de los demás integrantes del cabildo y estamos abiertos a comparecer para que se aclare este tema”, expresó.

El regidor Gabriel Rivas había acusado a Cano Mondragón de amenazarlo durante una sesión de cabildo, al decirle: “no te metas con los bares, porque ahí está inmerso el crimen organizado”.

11 Regidurías tiene el ayuntamiento de Cuernavaca

También le habría advertido de no involucrarse en determinados asuntos, porque “estaba metida la maña”.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia reiteró que desde el primer momento instruyó acelerar las investigaciones, y expresó su confianza en que la Fiscalía General del Estado pueda ofrecer información relevante en los próximos días.