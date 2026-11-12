Golpean extorsión y robo la actividad de los negocios en Campeche: Inegi

La prevalencia delictiva por cada 10 mil empresas en el estado de Campeche tuvo un incremento porcentual de 21.4 puntos entre 2023 y 2025, y se ubicó entre las entidades con mayor aumento, ya que pasó de reportar dos mil 756 víctimas a tres mil 347.

Así lo establecen los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales señalan que el delito más frecuente contra las unidades económicas de la entidad son la extorsión y el robo de bienes o de dinero.

Cabe mencionar que solamente en 10 entidades, incluido Campeche, identificaron que el delito más frecuente contra los negocios es la extorsión y el robo de bienes o de dinero.

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El Dato: AL COMPARAR con 2023, en 2025 la tasa de prevalencia delictiva, considerando empresas y víctimas, disminuyó en 7 entidades, aumentó en 8 y no tuvo cambios en 17.

LOS ESCOLLOS. En cuanto al costo promedio del delito por empresa, como impacto del gasto en medidas de protección y de las pérdidas a consecuencia de la comisión del ilícito, se estimó en Campeche en 50 mil 745 pesos anuales durante 2025, con lo cual se ubicó entre los 10 primeros lugares.

Otro dato que revela la ENVE 2026 es que casi la mitad (48.9 por ciento) de las unidades económicas percibe como inseguro al estado de Campeche.

Por lo que se refiere al porcentaje de unidades económicas que manifestaron sentirse afectadas por la economía informal, en Campeche fue de 18.7, con lo cual la entidad se ubicó dentro de las 10 primeras, en el octavo lugar.

2.2 Ilícitos por cada empresa víctima cometidos en 2025

Los registros del Inegi coinciden con un aumento en los casos de extorsión y homicidios dolosos en el estado de Campeche desde hace 10 años, delitos que el actual gobierno estatal, que encabeza la morenista Layda Sansores, no ha podido erradicar por completo.

Sansores San Román tomó protesta como gobernadora constitucional del estado de Campeche el 15 de septiembre de 2021 ante el Congreso local, iniciando su mandato para el periodo 2021-2027.

Hace 10 años, en 2016, el estado de Campeche apenas registraba 18 casos de extorsión; sin embargo, para el año 2023 alcanzó su pico, ya que la cifra se disparó a 96 casos, lo que representa un incremento de 433 por ciento.

Al comparar 2022 con 2023, ya con el gobierno de Layda Sansores, los casos volvieron a subir seis por ciento, ya que las extorsiones pasaron de 90 a 96.

A partir de 2024, los casos de extorsión han venido en una ruta descendente, pues ese año bajaron a 55, y para 2025 se reportaron 20 casos; sin embargo, no se ha erradicado por completo este flagelo.

El Tip: EL DELITO más frecuente del que son víctimas los negocios del país es la extorsión, con 26.2% de casos.

CRÍMENES. En relación con el delito de homicidio doloso, hace 10 años se reportaban 84 casos; sin embargo, para 2025 la cifra subió a 112 casos, lo que representa un aumento de 33 por ciento.

Con el gobierno de la mandataria estatal, los asesinatos en el estado de Campeche se han incrementado año con año, a excepción de 2024, cuando se registró una disminución marginal.

En 2022, el primer año completo de gobierno de la morenista, se registraron 98 casos de asesinato y para el año siguiente se reportaron 106, lo que representó un aumento de 8.16 por ciento.

Para 2024, los casos bajaron a 101; sin embargo, para 2025 volvieron a subir a 112, y de enero hasta el mes de septiembre de 2026 suman 64 homicidios dolosos.

CRISIS FINANCIERA. Además de la violencia, el estado enfrenta una severa crisis de liquidez y recortes presupuestales de hasta cuatro mil millones de pesos, reconocidos en otro momento por la propia mandataria Sansores San Román, con una deuda pública cercana a dos mil millones de pesos y una fuerte contracción en su actividad económica general registrada por el Inegi.

En el último trimestre de 2025, la economía de Campeche tuvo una retracción anual de 10.59 por ciento, nivel que colocó a la entidad en la primera posición entre las de menor tasa de crecimiento en el periodo.

Además, el crecimiento promedio de los últimos cinco años en el estado ha sido negativo (-4.07 por ciento; Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAEE), mientras que el nacional fue positivo (1.92 por ciento en el Producto Interno Bruto, PIB).

Recientemente, en entrevista para medios locales, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Campeche, Marcela Vilar Macossay, declaró que el segundo semestre del año transcurre con dificultades y las perspectivas para el cierre de 2026 no son favorables.

Añadió que varios negocios han reducido su plantilla laboral, ante la estrechez económica. Lamentó, además, el cierre de restaurantes registrado recientemente, fenómeno que atribuyó a la disminución del ingreso de las familias campechanas: al no ser el consumo en estos establecimientos una necesidad básica, la afluencia ha caído de manera preocupante, dijo.

LASTRE ECONÓMICO ı Foto: Especial