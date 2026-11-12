Cancelan Palenque de Culiacán por violencia

EL EVENTO se anuló ayer por amenazas, un día antes de su arranque.

POR TERCER año al hilo, el Palenque de Culiacán fue cancelado luego de que la semana pasada apareció una narcomanta y la fachada del recinto fuera baleada.

El 2 de noviembre pasado, las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ubicadas en el sector Barrancos, fueron blanco de una agresión a balazos.

Dos días después, el 4 de noviembre, apareció una manta en un puente del bulevar Emiliano Zapata, frente a una tienda departamental, con advertencias dirigidas a la población, asistentes y agrupaciones musicales, para que no se realizaran las presentaciones, y amenazaron con convertir al evento en el “matadero 2026”.

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Este año se tenían contempladas las presentaciones de Los Alegres del Barranco, Edición Especial, Neto Vega, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, Banda MS, Panter Bélico, Pancho Barraza y El Coyote, entre otros. El evento comenzaría este 12 de noviembre, con la presentación del grupo Edición Especial.

Tras la cancelación, en redes sociales personas que ya habían adquirido las entradas comenzaron a manifestarse, pues se desconocía el procedimiento y las fechas para realizar el reembolso.

Por la tarde los organizadores mencionaron que a las personas que realizaron su compra, tanto en línea como en físico, se les realizará el reembolso de manera eficaz y ordenada.