Asesinan a aspirante de Morena a Lázaro Cárdenas, Michoacán: Fiscalía investiga

Eduardo Valdovinos Padilla era aspirante a la coordinación municipal de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En un ataque armado, este miércoles fue asesinado el empresario Eduardo Valdovinos Padilla, aspirante a la coordinación de Morena a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el homicidio ocurrió durante una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, ubicada en la región costera.

Tras la agresión, la Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los posibles responsables, “con apego al debido proceso”.

Horas antes, Valdovinos Padilla compartió una última publicación en su cuenta de Instagram relacionada con un evento deportivo del pasado 10 de noviembre en Lázaro Cárdenas.

Apenas el pasado 27 de octubre, el aspirante a la coordinación municipal de Morena se presentaba como un empresario originario de Lázaro Cárdenas.

“Pienso que se pueden hacer muchas mejoras en la ciudad, el municipio. (...) Es más que nada por ese lado. (...) Necesidad no tengo, simplemente es por amor a la ciudad, no tengo ninguna otra aspiración”, aseveró en una entrevista, al explicar sus aspiraciones políticas.

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cehr