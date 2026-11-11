Oaxaca presenta la Feria de Escritura y Lectura 2026

El gobernador Salomón Jara Cruz destacó la labor del magisterio oaxaqueño en la traducción, recopilación y creación de obras comunitarias.

El Zócalo de la ciudad de Oaxaca recibirá la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca 2026 (FIELO) del 19 al 29 de noviembre, un encuentro cultural abierto al público que reunirá a creadores locales, nacionales e internacionales.

La programación de esta edición incluye más de 120 actividades gratuitas distribuidas en dos foros principales, tres pabellones temáticos, ocho sedes alternas y más de 10 conciertos para toda la familia.

El proyecto otorga un lugar prioritario a las comunidades indígenas y afromexicanas, al permitir que autores en lenguas originarias compartan sus obras directamente con el público y dialoguen con la industria editorial.

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Durante la presentación oficial, el gobernador Salomón Jara Cruz destacó que el festival busca visibilizar la riqueza lingüística del estado desde la perspectiva de sus propios habitantes y creadores.

“Esta feria nos invita a celebrar la diversidad lingüística de Oaxaca. En nuestra tierra la palabra siempre ha tenido un lugar especial a lo largo de nuestras vidas, aprendida desde la infancia en nuestras familias”, afirmó el mandatario estatal.

Asimismo, la iniciativa reconoce la labor del magisterio oaxaqueño como puente cultural. Decenas de docentes participan activamente en la traducción, recopilación y creación de obras en lenguas comunitarias para la infancia y juventud.

El gobernador enfatizó que la FIELO no es solo una vitrina de exhibición, sino un foro de diálogo real. “Oaxaca no necesita que nadie venga a contar su historia. Necesita espacios donde su palabra circule y se lea. Aquí caben editoriales independientes, universitarias, comerciales y comunitarias”, señaló.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Oaxaca (SEP), Anahí Sarmiento Pérez, explicó que el encuentro forma parte de una estrategia pedagógica permanente con enfoque pedagógico, de género e interculturalidad.

Las actividades abarcarán talleres de formación, jornadas de reflexión pedagógica y espacios dedicados a la preservación del patrimonio oral, con la meta de fortalecer el pensamiento crítico en la entidad.

Con esta oferta cultural, las autoridades buscan descentralizar la lectura y promover la participación ciudadana de los sectores que históricamente han quedado al margen del mercado editorial tradicional.

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JVR