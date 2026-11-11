Calificadoras elevan nota crediticia de Tamaulipas por solidez fiscal

La agencia internacional HR Ratings elevó la calificación de riesgo crediticio de Tamaulipas de A+ a AA- con perspectiva estable.

La gestión financiera de Tamaulipas muestra una mejora sustancial en sus evaluaciones de riesgo crediticio durante 2026. La agencia internacional HR Ratings elevó la calificación estatal de A+ a AA- con perspectiva estable, mientras que firmas como Fitch Ratings y Moody’s respaldan la solidez de sus finanzas públicas.

Esta certidumbre financiera impacta de manera directa en el presupuesto disponible para la entidad. La reducción del gasto corriente permitió generar un superávit primario del 3.3% sobre los ingresos totales, aunado a un incremento del 4.8% en los recursos de libre disposición mediante una mayor eficiencia recaudatoria y participaciones federales.

El reporte financiero destaca que el estado redujo el peso relativo de su endeudamiento estatal. La deuda neta ajustada pasó de representar el 39.4% al 35.3% de sus recursos disponibles, al tiempo que el costo del servicio de la deuda disminuyó de 9% a 6.5%. Además, la entidad no contrató créditos a corto plazo durante el último ejercicio.

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“Vamos por el camino correcto”

A pesar del ajuste en el gasto operativo, los recursos destinados a la obra pública aumentaron 7.1% anual. Sobre estos avances, el gobernador Américo Villarreal Anaya señaló: “Siento que vamos por el camino correcto y que tenemos que reforzar este trabajo interinstitucional para seguir impulsando la progresión de este gran estado que tenemos la oportunidad de servir”.

El manejo presupuestal coincide con un repunte en la actividad productiva. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tamaulipas registró un crecimiento promedio de 2.12% entre 2023 y 2026, situándose como la cuarta economía más dinámica del país, solo por debajo de Hidalgo, Chiapas y Colima.

En este periodo, el avance económico tamaulipeco superó a entidades industriales del país como Guanajuato (1.53%), Nuevo León (1.19%), Querétaro (0.60%) y Jalisco (0.02%). Asimismo, durante el primer trimestre de 2026, la actividad económica de la entidad creció 5.2% a tasa anual, lo que representa el segundo incremento más alto registrado a nivel nacional.

Hacia los próximos años, las agencias evaluadoras prevén un incremento de la inversión pública en obras de seguridad, infraestructura carretera, portuaria, educativa y energética. La estrategia de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) apunta a preservar la disciplina fiscal para garantizar recursos en proyectos prioritarios de desarrollo social.

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JVR