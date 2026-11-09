Tamaulipas suma 25 mil millones de dólares en proyectos de inversión y prevé más de 70 mil empleos: Américo Villarreal

Ciudad Victoria — Tamaulipas cuenta con más de 180 proyectos de inversión confirmados, que en conjunto representan 25 mil millones de dólares y una expectativa de generación de más de 70 mil empleos, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya al anunciar la expansión de la planta de YAGEO KEMET en Ciudad Victoria, empresa de manufactura electrónica que proyecta crear 720 nuevos puestos de trabajo.

Américo Villarreal Anaya destacó que estos proyectos forman parte de una estrategia de desarrollo económico orientada a fortalecer la actividad industrial, atraer capital productivo y aprovechar la posición estratégica de Tamaulipas en el comercio internacional, particularmente por su infraestructura carretera, portuaria y aduanera, así como por su vinculación con el mercado de Estados Unidos.

Durante una ceremonia celebrada en el Polyforum de Ciudad Victoria, Américo Villarreal Anaya sostuvo que los indicadores económicos y la cartera de inversiones reflejan las oportunidades de crecimiento de la entidad, tanto en sus principales corredores industriales como en la región centro, donde se impulsan nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo productivo.

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“La economía de Tamaulipas, como la de México, va bien y va a ir mejor. Los principales indicadores confirman una trayectoria sólida de desarrollo. Tenemos confirmados más de 180 proyectos de inversión en todo el estado, sumando 25 mil millones de dólares de inversión y la creación de más de 70 mil empleos y hoy por hoy, Tamaulipas se ubicó en el tercer lugar nacional por el crecimiento del sector industrial”, dijo Américo Villarreal Anaya.

YAGEO KEMET amplía operaciones en Ciudad Victoria

Como parte de este proceso de expansión industrial, la empresa YAGEO KEMET anunció el crecimiento de sus instalaciones en la capital tamaulipeca, con una proyección de 720 nuevos empleos y el fortalecimiento de sus operaciones de manufactura especializada.

La compañía produce componentes electrónicos utilizados para estabilizar el suministro de energía en circuitos y sistemas tecnológicos, entre ellos capacitores destinados a aplicaciones de las industrias automotriz, electrónica, aeroespacial y médica.

El director de Operaciones de YAGEO KEMET, Octavio Olmedo, explicó que la ampliación es resultado de varios años de planeación, inversión y desarrollo de capacidades productivas, así como de la disponibilidad de talento especializado para sostener operaciones de manufactura con alcance internacional.

“Señor gobernador, a usted y a su equipo, gracias por la apertura y el acompañamiento. YAGEO KEMET ha encontrado en Tamaulipas un lugar donde es posible trabajar, generar oportunidades y seguir creciendo con confianza”, mencionó.

El anuncio representa una ampliación de la actividad manufacturera en Ciudad Victoria y abre nuevas oportunidades laborales en una industria que demanda personal técnico, procesos especializados y estándares de producción para distintos mercados internacionales.

Crecimiento económico e infraestructura industrial

Por su parte, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Anabell Flores Garza, informó que durante el primer semestre de 2026 la actividad económica estatal registró un crecimiento anual de 4.7%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que, señaló, colocó a Tamaulipas en el tercer lugar nacional en crecimiento económico.

La funcionaria destacó que la decisión de YAGEO KEMET de ampliar sus operaciones en Ciudad Victoria se vincula con las oportunidades de desarrollo industrial en la región centro del estado, donde se impulsa el proyecto Tamaulipas Puerto Interior.

Esta iniciativa contempla la preparación de infraestructura para facilitar la instalación de nuevas empresas, ampliar la capacidad logística y generar condiciones para el establecimiento de actividades productivas en la capital tamaulipeca.

Américo Villarreal Anaya señaló que la política industrial de su administración contempla proyectos de mediano y largo plazo, así como alianzas entre el sector público y la iniciativa privada para fortalecer la integración regional de Tamaulipas en la economía internacional.

En ese contexto, reiteró el compromiso de su gobierno de facilitar las inversiones mediante la modernización administrativa, la simplificación de trámites, la identificación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de las condiciones necesarias para la instalación y operación de empresas.

“Quiero reiterar nuestro compromiso de ser un gobierno facilitador, de dar garantías a todas las condiciones necesarias para instalar, operar y crecer aquí las diferentes plantas, no sólo facilitando trámites, modernizando procesos, sino brindando información abierta en donde están las oportunidades y detonando todo con un clima de certidumbre, de seguridad, de una lógica que ofrece condiciones únicas en comunicaciones, puertos y aduanas que sólo se encuentran en Tamaulipas”, expresó.

El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo que la infraestructura de comunicaciones, los puertos y los cruces aduaneros constituyen activos estratégicos para atraer inversiones y fortalecer la participación de Tamaulipas en las cadenas de suministro de América del Norte.

La expansión de YAGEO KEMET se incorpora así a la cartera de proyectos industriales anunciados en la entidad, en un contexto de crecimiento de la manufactura especializada y de nuevas oportunidades para ampliar la actividad económica y la generación de empleo formal.

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