Bloquean Autopista del Sol en Chilpancingo; se registran agresiones, tráfico y caos vial | VIDEO

Manifestantes bloquean la Autopista del Sol a la altura del Parador de Marqués, en el municipio de Chilpancingo, para exigir resolución a un problema de adquisición de tierras, manifestación que ha provocado caos vial y que ha derivado en agresiones e incidentes.

De acuerdo con reportes locales, el bloqueo inició poco antes del mediodía, a la citada altura. La manifestación continuaba hasta las 14:00 horas de este lunes, de acuerdo con un reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

“Libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués (fuera de la cobertura de CAPUFE). Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes”, escribió Capufe en una publicación en X.

TE RECOMENDAMOS: Informa Gobernador Ramírez Bedolla Rehabilitación del lago de Pátzcuaro suma 90 manantiales recuperados y 6 nuevas plantas tratadoras

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués (fuera de la cobertura de CAPUFE). Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.



Para más información llama al 088 de @GN_Carreteras. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) November 9, 2026

Según los reportes locales, el bloqueo alcanza los cuatro carriles de la Autopista del Sol, así como las laterales, lo que provoca fuertes afectaciones viales.

En tanto, según las mismas fuentes, los manifestantes exigen la adquisición de tierras destinadas a viviendas y actividades agrícolas. Señalan que el Gobierno prometió la compra, pero que no se ha concretado conforme los tiempos previstos.

#Guerrero | ⚠️ BLOQUEAN AUTOPISTA DEL SOL



Campesinos de #Tilapa, municipio de #Malinaltepec, Guerrero, cerraron los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, para exigir la adquisición de tierras destinadas a viviendas y actividades agrícolas.… pic.twitter.com/0sQMrUXJBo — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) November 9, 2026

Se espera que en las próximas horas se informen los avances de los diálogos del Gobierno estatal con los inconformes, en favor de liberar la vialidad.

A propósito, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP) informó que realiza recorridos de vigilancia en la Autopista del Sol.

La finalidad, explicó, es “garantizar la tranquilidad de habitantes y turistas que transitan por esta importante vía de comunicación, así como prevenir e inhibir la comisión de delitos”.

Con el compromiso de cuidar a quienes viajan por la entidad, personal de la Policía Estatal realiza recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Autopista del Sol México - Acapulco, a la altura del entronque de Tierra Colorada, Ocotito (Parque Industrial) y la caseta de Palo… pic.twitter.com/LE5CWAex7p — SSPGRO (@SSPGro) November 9, 2026

Una agresión, un desmayo y el bloqueo del paso a una ambulancia: el saldo del bloqueo en Guerrero

Medios locales han reportado diversos incidentes derivado del bloqueo de este lunes en la Autopista del Sol.

Uno de ellos se registró cuando un conductor se topó con el bloqueo y se bajó para pedir a los manifestantes que liberaran al menos un carril.

Tras cuatro horas de bloqueo en la Autopista del Sol, en Guerrero, se registró una agresión contra un conductor de la comunidad de Petaquillas, quien pidió a los manifestantes liberar al menos un carril para permitir el paso de vehículos.



El incidente ocurrió en medio de la… pic.twitter.com/Q1FsP5Hu9l — Uno TV (@UnoNoticias) November 9, 2026

En respuesta, los inconformes se abalanzaron sobre él y lo agredieron a golpes y gritos. En los videos que circularon en redes sociales sobre este hecho, se ve que los manifestantes lo amenazan con palos y gritan: “¡Amárrenlo, amárrenlo!“.

En otro incidente grabado en video, se aprecia cómo una ambulancia ve interrumpido su avance al toparse con el bloqueo. Al toparse con el mismo, tiene que maniobrar para continuar su paso.

🔴Derivado al bloqueo al sur de #Chilpancingo una ambulancia se le dificulta avanzar por los objetos que están obstruyendo la vialidad



Súmate a nuestro canal y entérate de las noticias en tiempo real, directo a tu WhatsApp:https://t.co/BVU0HjfhNY pic.twitter.com/RVtYqflEYj — Agencia de Noticias Guerrero (@ANoticiasGro) November 9, 2026

Finalmente, una persona que quedó varada en la manifestación se desvaneció, después de lo cual elementos de tránsito acudieron para ayudarla.

Con el compromiso de cuidar a quienes viajan por la entidad, personal de la Policía Estatal realiza recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Autopista del Sol México - Acapulco, a la altura del entronque de Tierra Colorada, Ocotito (Parque Industrial) y la caseta de Palo… pic.twitter.com/LE5CWAex7p — SSPGRO (@SSPGro) November 9, 2026

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am