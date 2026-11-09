Caos en Santa Fe: Repartidores por aplicación bloquean avenida Vasco de Quiroga | VIDEO

Trabajadores de servicios por aplicación bloquearon este lunes la avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, en protesta por la propuesta de implementar licencias especiales para quienes se dedican a ese trabajo.

Desde alrededor de las 10:00 horas, una decena de manifestantes bloqueó el paso sobre la citada avenida, lo cual afectó vialidades aledañas y el acceso a la autopista México - Toluca.

Vaya "lunes negro" en Santa Fe, CDMX...



La circulación se encuentra totalmente detenida y cientos de personas han resultado afectadas por los bloqueos de repartidores por aplicaciones. pic.twitter.com/v5qfSpd6fV — AL AIRE (@AlAireNews) November 9, 2026

La alcaldía Cuajimalpa informó que los bloqueos también afectaron la circulación sobre la avenida Mario Pani y la Glorieta de Santa Fe. En tanto, la alcaldía Álvaro Obregón informó que el impacto al tránsito se extendía hasta las avenidas Javier Barros Sierra y Carlos Lazo.

#Movilidad | Debido a una manifestación de repartidores de plataformas digitales, en rechazo a nuevas disposiciones para motociclistas, permanece cerrada la circulación en avenida Mario Pani y la Glorieta de Santa Fe.

Como alternativa, utiliza avenida Tamaulipas. — Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) November 9, 2026

#ÁOInforma ⚠️| El bloqueo de repartidores de plataformas afecta la circulación en Av. Javier Barros Sierra y Carlos Lazo.



Estamos trabajando coordinadamente con @GobCDMX para atender la situación y liberar las vialidades.

Agradecemos su comprensión. — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) November 9, 2026

Por lo anterior, ambas alcaldías urgieron a los transeúntes a considerar rutas alternas, e informaron que estaban trabajando para restablecer la circulación lo más pronto posible.

En redes sociales circularon videos que mostraban el impacto en la circulación provocado por los bloqueos, con largas filas de tráfico y caos vial en una de las zonas más transitadas del poniente de la Ciudad de México.

La zona de Santa Fe colapsada la mañana de hoy lunes 9 de noviembre, donde repartidores de aplicaciones bloquean la avenida Vasco de Quiroga.



¿Quién está por la zona? Compártanme sus fotos. pic.twitter.com/WD0LXV3eMC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 9, 2026

Retiran bloqueo después de casi horas

Posteriormente, autoridades capitalinas y de la alcaldía Cuajimalpa informaron que el bloqueo fue retirado poco antes del mediodía.

“Se restablece la circulación de Vasco de Quiroga y sus cruces con Juan Salvador Agraz y Av. Tamaulipas, luego de manifestantes”, escribió en X el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

11:25 Se restablece la circulación de Vasco de Quiroga y sus cruces con Juan Salvador Agraz y Av. Tamaulipas, luego de manifestantes. pic.twitter.com/j9LTcccVMs — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 9, 2026

“Les informamos que ya están liberadas las vialidades en Santa Fé. Seguimos trabajando por la movilidad en nuestra alcaldía”, escribió, en una publicación independiente, la alcaldía Cuajimalpa.

Les informamos que ya están liberadas las vialidades en Santa Fé. Seguimos trabajando por la movilidad en nuestra alcaldía. — Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) November 9, 2026

Autoridades urgieron a mantenerse pendientes de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía para consultar cómo va la circulación.

¿Por qué los repartidores por aplicación bloquearon avenidas en Santa Fe?

De acuerdo con la SSC-CDMX, el bloqueo sobre Vasco de Quiroga que “desquició” Santa Fe este lunes fue una forma de protesta a la propuesta de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de regular el transporte utilizado para este oficio.

Uno de los principales puntos de la propuesta es la implementación de placas especiales.

Lo anterior, de acuerdo con la SSC-CDMX, fue uno de los principales puntos de desacuerdo, pues, aclaró, implicaría “nuevas cargas económicas y administrativas para los repartidores”.

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