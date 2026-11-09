Caos en Santa Fe: Repartidores por aplicación bloquean avenida Vasco de Quiroga | VIDEO

Trabajadores de servicios por aplicación bloquearon este lunes la avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, en protesta por la propuesta de implementar licencias especiales para quienes se dedican a ese trabajo.
Desde alrededor de las 10:00 horas, una decena de manifestantes bloqueó el paso sobre la citada avenida, lo cual afectó vialidades aledañas y el acceso a la autopista México - Toluca.
La alcaldía Cuajimalpa informó que los bloqueos también afectaron la circulación sobre la avenida Mario Pani y la Glorieta de Santa Fe. En tanto, la alcaldía Álvaro Obregón informó que el impacto al tránsito se extendía hasta las avenidas Javier Barros Sierra y Carlos Lazo.
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Por lo anterior, ambas alcaldías urgieron a los transeúntes a considerar rutas alternas, e informaron que estaban trabajando para restablecer la circulación lo más pronto posible.
En redes sociales circularon videos que mostraban el impacto en la circulación provocado por los bloqueos, con largas filas de tráfico y caos vial en una de las zonas más transitadas del poniente de la Ciudad de México.
Retiran bloqueo después de casi horas
Posteriormente, autoridades capitalinas y de la alcaldía Cuajimalpa informaron que el bloqueo fue retirado poco antes del mediodía.
“Se restablece la circulación de Vasco de Quiroga y sus cruces con Juan Salvador Agraz y Av. Tamaulipas, luego de manifestantes”, escribió en X el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).
“Les informamos que ya están liberadas las vialidades en Santa Fé. Seguimos trabajando por la movilidad en nuestra alcaldía”, escribió, en una publicación independiente, la alcaldía Cuajimalpa.
Autoridades urgieron a mantenerse pendientes de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía para consultar cómo va la circulación.
¿Por qué los repartidores por aplicación bloquearon avenidas en Santa Fe?
De acuerdo con la SSC-CDMX, el bloqueo sobre Vasco de Quiroga que “desquició” Santa Fe este lunes fue una forma de protesta a la propuesta de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de regular el transporte utilizado para este oficio.
Uno de los principales puntos de la propuesta es la implementación de placas especiales.
Lo anterior, de acuerdo con la SSC-CDMX, fue uno de los principales puntos de desacuerdo, pues, aclaró, implicaría “nuevas cargas económicas y administrativas para los repartidores”.
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