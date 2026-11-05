Analizan plan piloto para regularizar a repartidores

Un motociclista de Uber espera seguir su camino en un semáforo rojo, en 2025.

Al comparecer ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, dijo que se trabaja en un modelo piloto para regularizar a los repartidores de transporte por aplicación.

El funcionario local mencionó que, actualmente, cerca de 80 por ciento del transporte de motocicleta en la ciudad está enfocado en el reparto de bienes adquiridos en aplicaciones como Uber, DiDi y Rappi. Ante este panorama se alista un ordenamiento de los repartidores.

De acuerdo con el titular de la Semovi, la propuesta es que los motociclistas que se dedican a esta actividad cuenten con una licencia de transporte de carga, así como con una placa mercantil para laborar dentro de la Ciudad de México. También sugirió una capacitación para estos trabajadores.

656 Mil repartidores en moto se estima que hay en la CDMX

Durante su encuentro con los legisladores, García Nieto resaltó que la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, será sometida a una renovación integral que requerirá una inversión estimada de más de 40 mil millones de pesos.

El proyecto incluirá la sustitución de trenes y sistemas, la rehabilitación de estaciones y mejoras de accesibilidad, además de una intervención extensa en la zona de Indios Verdes a La Raza, donde existe una falla geológica que requiere atención.

El funcionario explicó que el proyecto se encuentra en preparación y que será en 2027 cuando se avance en la intervención.

Aunque todavía no se cuenta con una cifra definitiva, sostuvo que se busca renovar la línea completa sin suspender de manera prolongada el servicio del Metro.