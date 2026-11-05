Inyectan 468 mdp para rehabilitar 270 mercados

De octubre de 2024 a octubre de 2026, casi 80 por ciento de los mercados públicos de la capital tuvieron una rehabilitación de sus instalaciones, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En el marco del evento Entrega de Presupuesto Participativo para Mercados, la mandataria local afirmó que, al corte de octubre del presente año, su administración ha invertido 468 millones de pesos para remodelar 270 de los 340 centros de comercio en las 16 alcaldías de la ciudad.

Estos apoyos se han brindado a partir de dos frentes: uno, liderado por la inversión de la Secretaría de Obras y Servicios, mientras que el segundo consiste en apoyos económicos brindados a través de presupuestos participativos en los que locatarios de cada mercado deciden cómo se invierte el dinero que el Gobierno de la Ciudad de México destina anualmente.

El Dato: En febrero de 2025 se publicó el acuerdo para acciones de mejoramiento de mercados mediante la Ampliación del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

“Con esto, beneficiamos directamente a los mercados y cerca de 100 mil locatarios y locatarias, lo cual también implica un proceso y un aprendizaje. Lo más importante es que el presupuesto participativo significa la participación de los locatarios para definir sus necesidades”, dijo Brugada Molina.

La morenista expuso que bajo su gestión ya se han llevado a cabo 180 asambleas con 37 mil comerciantes de mercados, quienes han visto mejoras sustanciales no sólo en sus espacios de trabajo, sino también en la seguridad de cada espacio comercial de este tipo que hay en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, buena parte del presupuesto público ejercido se ha destinado a la mejora de instalaciones eléctricas de estos sitios de comercio, así como al reemplazo de tuberías y cableado que, de manera general, se encuentra en las zonas de comida y alimentos de cada lugar.

102 Acciones de mantenimiento a mercados se hicieron en 2025

En total, el objetivo del Gobierno capitalino es que cada mercado chilango reciba un millón de pesos anuales, aunque en ese sentido, cada espacio tiene distintas necesidades y en algunos casos, como el de Merced Nave Mayor, el dinero ejercido para apoyar a locatarios y locatarias podría ser mayor.

“Nosotros queremos llegar a que cada año puedas recibir un millón de pesos para mejorar esos mercados. Este es el objetivo, no es esta tarea. ¿Y por qué hacemos eso? Porque consideramos que los mercados son espacios públicos que existen en la Ciudad de México y que deben fortalecerse.

“Aquí hay miles de empleos que dan los mercados que deben ser apoyados, pero, además, los mercados generan economía, economía local a la que hay que echarle una mano”, sostuvo la mandataria capitalina ante comerciantes.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, destacó esta acción en favor de estos sitios de comercio, la cual calificó por ser de vanguardia, ya que es democrática, eficiente y es acompañada.