Mega marcha IMSS HOY 9 de noviembre: ¿A qué hora empieza y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México.

Trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una nueva “mega marcha” este lunes 9 de noviembre, mediante la cual exigen nuevos diálogos con el Gobierno federal y resolución a sus demandas. ¿A qué hora empieza, cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas?

Desde hace meses, trabajadores del IMSS exigen mejores salarios, resolución a lo que consideran un problema de abasto de insumos y medicamentos y a conflictos con el líder sindical. Aunque autoridades federales han abierto mesas de diálogo, los trabajadores han mantenido la presión a través de marchas, paros y bloqueos.

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 9 de noviembre se espera una movilización más por esta causa. Estos son los detalles de la “mega marcha” de trabajadores del IMSS prevista para este día.

¿A qué hora empieza y por qué calles pasará la mega marcha del IMSS?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la “mega marcha” de trabajadores del IMSS prevista para este lunes comenzará a las 15:00 horas en el Hospital General Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Además, se espera que la marcha haga una parada intermitente por las inmediaciones del Senado.

Se prevé que las concentraciones para iniciar la manifestación inicien desde al menos una hora antes.

La marcha avanzará desde este hospital hasta el Zócalo capitalino, por lo que se prevé la siguiente ruta:

Avenida Cuauhtémoc

Avenida Paseo de la Reforma

Breve parada en el Senado, ubicado sobre Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

5 de Mayo

Destino final: Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino)

Por lo anterior, las alternativas viales sugeridas serían:

Viaducto Miguel Alemán

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Oriente

Eje Central Lázaro Cárdenas

Circuito Interior

En la manifestación se prevé una afluencia de alrededor de mil personas, además de la participación de otras organizaciones sindicales y sociales.

#ReporteVial | Te compartimos las concentraciones y movilizaciones programadas para este lunes 09 de noviembre de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Uoj0t2HZKc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 9, 2026

¿Qué piden los trabajadores del IMSS en su manifestación de HOY 9 de noviembre?

De acuerdo con un recuento de la SSC-CDMX, las principales demandas de los trabajadores del IMSS en sus recientes manifestaciones son:

Renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato

Respeto a los derechos laborales : Piden respeto integral a sus derechos laborales

Abasto e insumos médicos : Solicitan un abasto completo y oportuno de insumos, así como equipo médico de calidad

Revalorización contractual : Demandan la revalorización de sus contratos colectivos

Jubilación digna : Exigen una jubilación digna con garantías

Incremento salarial : Piden un incremento salarial del 10% directo al tabulador

Fin a la precarización : Exigen un alto a la precarización laboral en el seguro social

Cese al acoso: Solicitan un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral

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