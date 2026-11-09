Mega marcha IMSS HOY 9 de noviembre: ¿A qué hora empieza y qué calles están cerradas?

Trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una nueva “mega marcha” este lunes 9 de noviembre, mediante la cual exigen nuevos diálogos con el Gobierno federal y resolución a sus demandas. ¿A qué hora empieza, cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas?
Desde hace meses, trabajadores del IMSS exigen mejores salarios, resolución a lo que consideran un problema de abasto de insumos y medicamentos y a conflictos con el líder sindical. Aunque autoridades federales han abierto mesas de diálogo, los trabajadores han mantenido la presión a través de marchas, paros y bloqueos.
Este lunes 9 de noviembre se espera una movilización más por esta causa. Estos son los detalles de la “mega marcha” de trabajadores del IMSS prevista para este día.
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¿A qué hora empieza y por qué calles pasará la mega marcha del IMSS?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la “mega marcha” de trabajadores del IMSS prevista para este lunes comenzará a las 15:00 horas en el Hospital General Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Además, se espera que la marcha haga una parada intermitente por las inmediaciones del Senado.
Se prevé que las concentraciones para iniciar la manifestación inicien desde al menos una hora antes.
La marcha avanzará desde este hospital hasta el Zócalo capitalino, por lo que se prevé la siguiente ruta:
- Avenida Cuauhtémoc
- Avenida Paseo de la Reforma
- Breve parada en el Senado, ubicado sobre Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- 5 de Mayo
- Destino final: Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino)
Por lo anterior, las alternativas viales sugeridas serían:
- Viaducto Miguel Alemán
- Avenida de los Insurgentes
- Eje 1 Oriente
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Circuito Interior
En la manifestación se prevé una afluencia de alrededor de mil personas, además de la participación de otras organizaciones sindicales y sociales.
¿Qué piden los trabajadores del IMSS en su manifestación de HOY 9 de noviembre?
De acuerdo con un recuento de la SSC-CDMX, las principales demandas de los trabajadores del IMSS en sus recientes manifestaciones son:
- Renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato
- Respeto a los derechos laborales: Piden respeto integral a sus derechos laborales
- Abasto e insumos médicos: Solicitan un abasto completo y oportuno de insumos, así como equipo médico de calidad
- Revalorización contractual: Demandan la revalorización de sus contratos colectivos
- Jubilación digna: Exigen una jubilación digna con garantías
- Incremento salarial: Piden un incremento salarial del 10% directo al tabulador
- Fin a la precarización: Exigen un alto a la precarización laboral en el seguro social
- Cese al acoso: Solicitan un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral
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