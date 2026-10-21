Cuajimalpa de Orvañanos permite salón clandestino a 600 m de la alcaldía

EL PREDIO tiene una gran extensión de terreno, de acuerdo con la vista satelital.

Colonos de la alcaldía Cuajimalpa contaron que desde hace meses han reportado a la demarcación, que encabeza Carlos Orvañanos Rea, las operaciones de un centro de eventos clandestino sin que tengan una respuesta. Datos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) muestran que el sitio no tiene los permisos correspondientes.

El lugar opera dentro del número 44 de la calle Coahuila, en la colonia Cuajimalpa, a cerca de 600 metros de las oficinas de la demarcación donde el panista realiza todas sus operaciones diarias; no obstante, en el mismo terreno hay una vivienda marcada con el número 270, que antes era 44, y no está ligada a las quejas.

EL DATO: CENTENARES de vecinos de Cuajimalpa protestaron el pasado 8 de octubre para exigir a la alcaldía agua potable. No fueron recibidos por Orvañanos Rea.

Según la última normatividad de uso de suelo del predio, cuya cuenta catastral es 056_647_06, el sitio está compuesto por una superficie de mil 284 metros cuadrados y tiene consentimiento gubernamental para la construcción de dos niveles (aunque compartía número con otro predio aledaño que se encuentra a un costado, según se pudo constatar).

Adicionalmente, los dueños del inmueble tienen un permiso habitacional con autorización para operar algún comercio en planta baja. Esto último quiere decir que, al interior del lugar, se tiene permitido establecer uno de los 69 usos de suelo dictaminados por Metrópolis.

Entre éstos últimos figuran viviendas, tiendas de productos básicos, talleres, tiendas de servicios, oficinas, centros de salud, escuelas, centros de exhibiciones, templos, establecimientos para consumo de alimentos, recintos comunitarios o salones para eventos infantiles.

Pese a esto, colonos reportan que al interior del sitio no solamente hay eventos infantiles, sino también bodas, XV años, graduaciones y hasta cumpleaños con consumo de bebidas alcohólicas, lo cual va en contra de la normatividad de uso de suelo que Metrópolis contempla para tal espacio.

6 Reportes ingresó un joven a la alcaldía por las fiestas

Mil 284 metros cuadra dos es la superficie estimada del sitio

PACHANGAS IMPARABLES

Autoridades capitalinas refieren que el predio que ha funcionado como supuesto salón de fiestas sólo tiene permiso para uso habitacional con comercio.

Cuenta catastral: 05664706

Calle y número: Coahuila 44

Zonificación: Habitacional con comercio (abasto, tienda, talleres y negocio de servicios)

Niveles: 2

FACHADA del predio denunciado por colonos a causa de sus convivencias. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

VECINOS han grabado las celebraciones en el predio donde hay luces (círculo). ı Foto: Captura de video

“Cuando terminan las fiestas salen borrachos a la calle y eso sí, discuten muy fuerte, sobre todo los sábados y los domingos de madrugada. Algo que me impacta son los fuegos artificiales constantemente, eso es casi todos los días.

“Yo estoy en videollamada con mi familia en Cuba y ellos lo sienten. Te podrás imaginar la magnitud. Yo luego digo, ‘¡Dios mío!, ¡qué está pasando? ¡Se van a matar ahí!’”, comentó Mary, una de las vecinas afectadas.

De acuerdo con el artículo 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la ciudad, las demarcaciones sí tienen atribuciones para vigilar y aplicar sanciones en materia de usos de suelo, edificaciones, protección civil y tópicos como el desarrollo urbano.

Además, la Ley para la Celebración de Espectáculos local, estipula en su artículo 12 que para la realización de festividades públicas como las realizadas en el número 44 de la calle Coahuila, se debe contar con autorización previa.

Este permiso debe ser otorgado por la alcaldía en turno si el sitio no cuenta con una licencia permanente. En caso de que esta normatividad no se cumpla, el artículo 82 , fracción I, faculta a la autoridad correspondiente para imponer multas de dos mil a cuatro mil Unidades de Medida y Actualización vigentes (UMA).

En resumidas cuentas, esto quiere decir que las penalizaciones para quienes organicen fiestas patronales, festividades u otros eventos públicos sin el visto bueno de la autoridad local, pueden ir de los 234 mil 620 a los 469 mil 240 pesos.

“Sinceramente, yo llevo aquí cinco años. Desde el año pasado a éste son más frecuentes los eventos. Ahora sí es ya más recurrente y es entre semana.

“La empiezan y ponen una carpa ahí y o sea, un vocerío. Es una locura. Casi siempre son lunes y viernes. Y si es viernes, la siguen para que sea viernes, sábado y domingo”, criticó Kevin, otro de los colonos afectados.

En un recorrido por la zona, La Razón observó que estas actividades sí se hacen de forma constante, aunque en palabras de Edith Morales, quien vive en el predio señalado, no son diarios.

“Sí hubo una fiesta, ambiente, una orquesta, como una fiesta normal como todos los vecinos que hacen sus fiestas.

“Al final del día hay un permiso, hay todo. La alcaldía está de acuerdo y viene y nos apoya. El día martes fue el cumpleaños de mi esposo, le hicimos una fiesta sorpresa”, explicó la mujer.

EL TIP: LA CIUDADANÍA puede denunciar fiestas irregulares o en las que hay actividades ilegales, como el consumo de alcohol en la calle o un gran aforo, si marca al 911.

A propósito de esto, Edith Morales confirmó a esta casa editorial que si bien es cierto los permisos que ha intentado tramitar ante el gobierno de Orvañanos Rea se han entregado en tiempo y forma, todavía no se han recabado las firmas de todos los vecinos, quienes en última instancia también deben dar su aprobación a las actividades que ella y su familia realizan en su inmueble.

“Mira, por algo salimos. En verdad, porque al final del día, ya se metió el permiso, ya nos lo otorgaron, ya nada más falta juntar las firmas de los vecinos para poderlas meter. Tenemos las firmas de Carlos Orvañanos y de los que le siguen”, afirmó.

Este diario contactó a la alcaldía Cuajimalpa para tener un posicionamiento del director general de Jurídico y Gobierno, Guillermo Huerta Ling, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

“Este mes van tres o cuatro fiestas. La semana pasada fue literal, no miento, fue viernes, domingo y lunes. Creo que habían venido alguna vez policías para ver el tema, pero creo que se pusieron muy mal las personas de acá y acabaron corriendo a los policías.

“O sea, yo ya metí al menos tres quejas, y mi novio por ahí de seis, pero no se ha hecho nada. Entonces, sí fue como una sensación de que no pueden hacer nada contra ellos”, dijo Kevin, al tiempo que cuestionó que la alcaldía aún no haya resuelto semejante problemática.