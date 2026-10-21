Réplica: De la diputada capitalina Martha Soledad Ávila Ventura

En referencia a la nota titulada “Cuestan 9.3 mdp 6 diputados con poca productividad” publicada en este medio el día 12 de octubre del presente en la cual se me menciona, quiero manifestar que la información ahí referida es incompleta, imprecisa y sesgada. Un trabajo e investigación periodística integral habría dado cuenta de que el trabajo de las personas legisladoras como representantes populares no se reduce exclusivamente a la presentación de iniciativas.

Existen otros instrumentos como los puntos de acuerdo y el trabajo permanente y cotidiano de gestión social, reuniones con vecinos, asambleas, participaciones en tribuna, –en mi caso– la función de representación partidista ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, colaboraciones periodísticas y la presidencia de la Mesa Directiva durante el primer año de la III Legislatura, entre otras muchas actividades.

En efecto, durante esta III Legislatura he presentado 2 iniciativas y 13 puntos de acuerdo. Asimismo, durante estos dos años he tenido cientos de reuniones y asambleas con vecinos, como lo pueden constatar en mis redes sociales (X: @MarthaAvilaCDMX, Instagram: marthaavilacdmx, Facebook: Martha Avila, TikTok: marthaavilacdmx), a más de 50 sesiones en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, más de 35 colaboraciones de opinión en diarios de circulación nacional, entre muchas otras actividades.

Conozco la importancia de presentar iniciativas, durante mi experiencia legislativa he propuesto 38 iniciativas (de las cuales se han aprobado 15) y 58 puntos de acuerdo y otros instrumentos legislativos. No obstante, asumo como prioridad la cercanía con la gente y el trabajo en territorio.

Le solicito respetuosamente que, en ejercicio de mi derecho de réplica, sea publicada la presente aclaración.