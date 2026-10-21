A proceso, 3 empresas por caso Axe Ceremonia

“ESTA AUDIENCIA ha representado uno de los actos de reconocimiento y reparación simbólica más importantes desde la muerte de Miguel Ángel”, refirió la familia del joven en un comunicado, luego de que un juez vinculó a proceso a tres empresas y a siete personas por la muerte del fotoperiodista en el festival Axe Ceremonia, en abril de 2025.

18 Meses han pasado desde el accidente en el Axe Ceremonia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México refirió que los sospechosos son señalados por el presunto delito de homicidio culposo en contra del joven y una de las firmas señaladas, también fue vinculada por el homicidio culposo de Berenice Giles Rivera.

La autoridad y la familia del fotoperiodista coincidieron en que el juez Miguel Ángel Rojas Hernández tomó su decisión al considerar que había pruebas para identificar la responsabilidad de las personas y empresas con la administración del Parque Bicentenario, la organización del festival y el montaje de las estructuras involucradas en los hechos.

Este último punto es importante, ya que, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, las cuatro grúas de tijera, con imágenes de osos, se instalaron en el lugar donde se llevaría el festival, el 5 de abril del año pasado, el mismo día. Esto se hizo de manera ilegal, pues no hubo un aviso para ello ni estaba en el programa de Protección Civil.

EL DATO: UNA FUNCIONARIA de protección civil fue vinculada a proceso el pasado 15 de octubre por el mismo caso.

El resultado de esto fue que una de estas estructuras cayera sobre los dos jóvenes fotoperiodistas, quienes cubrían el festival musical. Ambos fallecieron.

Las empresas vinculadas son La Agencia de Socios, S.A.P.I. de C.V., así como O.N. Producciones Creativas, S.A.P.I. de C.V., las dos pertenecientes a Grupo ECO. La otra firma es Operadora Eclectic, S.A. de C.V.

“Esta audiencia ha representado uno de los actos de reconocimiento y reparación simbólica más importantes desde la muerte de Miguel Ángel.

“Por primera vez, las empresas involucradas enfrentan formalmente un proceso penal en el que deberá esclarecerse su responsabilidad. Sin embargo, sabemos que la vinculación a proceso no significa que ya exista justicia completa, todavía queda un largo camino”, mencionó la familia del joven fotoperiodista.

Además, en su mensaje, los afectados revelaron que durante la audiencia, las defensas legales de las tres empresas sostuvieron que éstas no tenían relación con el deceso del profesionista. En contraste con esa versión, las víctimas señalaron que los contratos, las pólizas de seguro y los registros de investigación demuestran su participación.

La fiscalía local aclaró que la emrpesa adminsitradora del Parque Bicentenario fue vinculada a proceso ayer por el fallecimiento de Giles Rivera, pues no suscribió el acuerdo reparatorio del 29 de mayo de 2026.