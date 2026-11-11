Horacio Duarte apoya creación de Comisión Especial para indagar elección de 2006

El Gobierno del Estado de México expresó su respaldo a la propuesta de crear una Comisión Especial en la Cámara de Diputados.

El Gobierno del Estado de México expresó su respaldo formal a la propuesta para crear una Comisión Especial en la Cámara de Diputados (San Lázaro), cuyo objetivo será investigar los hechos ocurridos en la elección presidencial del año 2006.

El Secretario General de Gobierno mexiquense, Horacio Duarte Olivares, dio su apoyo público a la iniciativa impulsada por Ariadna Montiel Reyes, dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), al considerar indispensable esclarecer las irregularidades cometidas en dicho proceso electoral.

A través de sus redes sociales, el funcionario estatal reprochó la reciente intervención del expresidente Vicente Fox Quesada en medios de comunicación, donde admitió públicamente haber utilizado la estructura del poder presidencial para incidir en los resultados comiciales.

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Duarte Olivares señaló que el pueblo de México exige conocer la verdad sobre la contienda de hace dos décadas, al tiempo que enfatizó la importancia de evitar que estos atropellos democráticos vuelvan a repetirse en el país.

“A 20 años del fraude electoral de 2006, Vicente Fox sigue exhibiendo la intervención del poder presidencial en aquella elección. La derecha le debe la verdad al pueblo de México”, puntualizó el Secretario General de Gobierno.

El funcionario estatal reprochó la intervención del expresidente Vicente Fox Quesada, quien admitió incidir en los resultados de 2006. ı Foto: Especial.

Esto dijo Fox sobre la elección de 2006

La iniciativa ciudadana y política surge luego de que el expresidente Fox reconociera en una entrevista que operó desde el Poder Ejecutivo para asegurar que la sucesión presidencial se mantuviera en manos de su partido político, el Partido Acción Nacional (PAN).

En dicha declaración mediática, Fox admitió textualmente: “En 2006 viene la siguiente elección, que hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debiera quedar en las mismas manos”.

Asimismo, el exmandatario reiteró en su momento que no entregaría la presidencia sino a un candidato triunfador de su propio instituto político, postura que desató severas acusaciones de inequidad institucional.

La propuesta presentada por la dirigencia partidista buscará que la Cámara de Diputados analice el alcance de las acciones ejecutadas desde el gobierno federal de aquel entonces y determine el impacto real en el cómputo electoral.

La contienda de 2006 permanece como uno de los episodios más controvertidos en la historia de la democracia mexicana, caracterizada por impugnaciones constitucionales y movilizaciones sociales tras la estrecha diferencia registrada en los conteos del órgano electoral.

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JVR