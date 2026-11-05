Vicente Fox se retracta por decir que ayudó a ganar a Felipe Calderón en 2006

El expresidente Vicente Fox Quesada está en el ojo del huracán, pues recientemente se viralizó el fragmento de una entrevista en la que aseguró que él ayudó a que Felipe Calderón Hinojosa llegara a la presidencia en 2006.

Luego de que el expresidente señalara que ayudó a que Calderón llegara a la silla presidencial en las elecciones del 2006, este se retractó en sus redes sociales y envió varios mensajes a los opositores del Partido Acción Nacional (PAN).

Aseguró que con su buen gobierno y dando buenos resultados lograron que que Felipe Calderón Hinojosa fuera presidente desde el 2006 hasta el 2012, y sostuvo que con esos resultados también lograron llevarse “una buena cantidad de gubernaturas”.

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PARA LOS CHISMOSOS DE MORENA, ME EXPLICO:



• HACIENDO UN BUEN GOBIERNO Y DANDO BUENOS RESULTADOS, LOGRAMOS QUE FELIPE CALDERÓN LLEGARA A LA PRESIDENCIA.



• CON LOS MISMOS BUENOS RESULTADOS Y UN BUEN GOBIERNO, GANAMOS UNA BUENA CANTIDAD DE GUBERNATURAS.



¡OLÉ, OLÉ, OLÉ, OLÉ! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 4, 2026

Más tarde consideró una casualidad que se quisiera desviar la atención hacia el pasado, sacar frases de contexto y hasta fabricar polémicas con lo que dijo durante una entrevista.

Comenzó a señalar al gobierno actual, y pidió que dejaran de “mirar por el retrovisor para evadir lo que sucede frente a sus ojos” pues señaló que “México no necesita más distracciónes” sino justicia, seguridad y un gobierno que responda por el presente.

¡QUÉ CASUALIDAD! AHORA TODOS QUIEREN DESVIAR LA ATENCIÓN HACIA EL PASADO, SACAR FRASES DE CONTEXTO Y FABRICAR POLÉMICAS. ¿SERÁ PARA NO HABLAR DEL PRESENTE?



¿Y LA CORRUPCIÓN DE MORENA? ¿Y LOS MALOS RESULTADOS? ¿Y LA INSEGURIDAD? ¿Y LOS MILES DE DESAPARECIDOS? ¿Y LAS MADRES… — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 4, 2026

Hasta el momento el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, no ha emitido alguna declaración sobre lo que dijo el expresidente Vicente Fox; sin embargo, compartió un fragmento de su intervención durante el segundo debate rumbo a las elecciones presidenciales del 2006.

Un peligro para México: del segundo debate de 2006 https://t.co/LNJhzOdzuD — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 5, 2026

Morena se posiciona sobre las declaraciones de Vicente Fox

En respuesta a las publicaciones del expresidente Vicente Fox, Morena apuntó que él reconoció que “lo que hizo ‘no es muy democrático’. El gobierno de usted fue un fraude, una traición a la lucha democrática”, por lo que cuestionaron el mérito electoral que compartía en redes.

Este jueves el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió un posicionamiento titulado “La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales”.

Sobre Calderón, usted mismo reconoció que lo que hizo “no es muy democrático”.



El gobierno de usted fue un fraude, una traición a la lucha democrática.



Ahora presume como mérito electoral lo que antes admitió que era cuestionable para la democracia. https://t.co/KjkOGiHlx5 — Morena (@PartidoMorenaMx) November 4, 2026

En este señalan que las elecciones del 2006 y del 2012 estuvieron marcadas por denuncias de fraude, y que actualmente salieron a la luz diversas investigaciones “sobre una presunta mafia electoral que habría tejido, durante 27 años, una red de complicidades y contratos millonarios”.

Apuntaron que las cifras que se han obtenido señalan empresas, contratos millonarios, y una concentración de negocios que crecieron sin supervisión, por lo que aseguraron que “la transformación de la vida pública de México también debe avanzar al INE”.

“Limpiar la corrupción no es atacar la democracia, es defenderla. Las elecciones las hace el pueblo, con millones de ciudadanos que reciben y cuentan los votos, junto con los trabajadores honestos del INE” aseveró Morena.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento:



La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales: Morena pic.twitter.com/deflwvxSgH — Morena (@PartidoMorenaMx) November 5, 2026

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