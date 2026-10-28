VIDEO | Así reaccionó Cuauhtémoc Cardenas al ‘Hoy, Hoy, Hoy’ de Vicente Fox

Un momento que marcó la política mexicana fue el martes 23 de mayo del año 2000 cuando los entonces candidatos presidenciales: Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox y Francisco Labastida no llegaban a un acuerdo para realizar el segundo debate.

Vicente Fox se aferró a que él quería hacer el encuentro ese mismo día, pero Cuauhtémoc Cárdenas propuso que se realizara el día viernes 26 de mayo.

Pero Fox quería hacer la discusión ese día y propuso el escenario y estaba dispuesto a resolver cualquier inconveniente para que el encuentro se llevara a cabo.

“Está disponible el tiempo hoy en el canal 7 de 9 a 10:30 de la noche, lo único que están esperando en el WTC es la presencia de los 3 candidatos y que definamos a los dos conductores para que haya uno de cada canal”, señaló Vidente Fox.

Cuauhtémoc le respondió con otro cuestionamiento sobre si ya estaban pactados los presentadores de las televisoras del país a lo que Fox dijo que si no lo estaba él lo arreglaba.

Cárdenas afirmó que su contrapropuesta era que el debate se llevara a cabo el viernes, a lo que ésta fue secundada por el otro candidato Labastida: “Me sumo a la propuesta del ingeniero, a mi el viernes me parece muy bien”.

Así reaccionó Cuauhtémoc Cárdenas al “Hoy, hoy, hoy” de Fox

Vicente Fox insistió en que el debate fuera ese mismo día. Pero Cárdenas tampoco quitaba el dedo del renglón y le replicaba que la mejor opción era el viernes.

Cada que Cárdenas lanzaba un comentario sobre mover el debate al 26 de mayo, Fox solo respondía “Hoy”.

Al final, el debate sí terminó por cambiar de día y se llevó a cabo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad.

Fue histórico porque fue el segundo debate presidencial en la historia de México y marcó el fin del dominio del PRI después de 71 años con la victoria de Fox, quien fue el ganador de esas elecciones presidenciales.

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