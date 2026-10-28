Cuauhtemoc Cárdenas falleció este 28 de octubre a los 92 años de edad. El ingeniero marcó a la política mexicana como fundador del PRD y como un pensador de izquiera destacado en el país.

Además de su vida pública, su vida privada también llama la atención y particularmente qué sucedió con sus tres hijos fruto de un matrimonio que comenzó en 1963 y culminó en la muerte de Celeste Cárdenas en 2021.

🚨 #ÚltimaHora | ⚫ Muere Cuauhtémoc Cárdenas, político que abrió camino a la izquierda mexicana, a los 92 años de edad



⭕ Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, protagonista de una de las mayores rupturas políticas del México contemporáneo y figura central en la transición democrática… pic.twitter.com/dkiL3S2Wuq — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 29, 2026

¿Quiénes son los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas?

En total, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo tres hijos, los tres de su matrimonio con la portuguesa Celeste Batel, su única esposa, aunque no todos ellos optaron por una vida pública y mucho menos relacionada con la política.

El más conocido y quien sí siguió con los pasos de su padre fue Lázaro Cárdenas Batel, pues ha ocupado varios cargos, como el ser diputado federal entre 1997 y el 2000; senador, del 2002 al 2003; y gobernador de Michoacán, del 2022 al 2008.

Además, del 2018 al 2023, fue coordinador de asesores del presidente dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, en el gobierno de López Obrador.

Me dio mucho gusto visitar al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y a sus hijos Lázaro y Cuauhtémoc y a su hija Camila. Una gran conversación sobre la problemática del país, acompañada de algunas anécdotas. pic.twitter.com/6xYCcJ7DRl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 30, 2024

Camila y Cuauhtémoc, los otros dos hijos del ingeniero mantenen una vida personal alejada del ojo público, por lo que es poco lo que se sabe respecto a ellos.

Cuauhtémoc hijo es fundador y vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, pues logró desarrollar una trayectoria ligada a la promoción cultural y a la arquitectura.

Por su parte, Camila ha limitado su participaciópn pública a haber acompañado a su padre en encuentros y homenajes. Fue parte de los estudiantes del Centro Nacional de las Artes que organizaron el acto Manos por la Paz, realizado en el Zócalo capitalino contra el uso de la violencia. También participó en una expresión de solidaridad con el pueblo yaqui en 2014.

Una de sus últimas apariciones todos juntos frente al público ocurrió en 2024, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y sus hijos se reunieron con la entonces candidata a la presidencia del país y actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Me dio mucho gusto visitar al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y a sus hijos Lázaro y Cuauhtémoc y a su hija Camila. Una gran conversación sobre la problemática del país, acompañada de algunas anécdotas”, celebró ella en sus redes sociales en ese entonces.

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