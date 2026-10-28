Lo que se sabe de la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

La política está de luto en México por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda del país.

Tras darse a conocer su muerte, otros líderes políticos reaccionaron y lamentaron su deceso.

¿Dónde murió Cuauhtémoc Cárdenas?

De acuerdo con los primeros reportes, Cuauhtémoc Cárdenas murió en la Ciudad de México el 28 de octubre de 2026. Tenía 92 años de edad.

Algunas fuentes señalan que el político estaba hospitalizado, por un rotavirus y cuyo cuadro se habría agravado este día. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada y tampoco se sabe en qué lugar habría sido internado.

Tras una vida dedicada a la política en México, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años. ı Foto: Cuartoscuro.

¿Quién era Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.

Su infancia y juventud estuvieron fuertemente marcadas por el entorno de la Expropiación Petrolera y los ideales del cardenismo.

Se graduó como Ingeniero Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1957 y complementó sus estudios con posgrados en Francia e Italia, dedicando sus primeros años profesionales al diseño y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica en el país.

Inició su trayectoria pública dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desempeñándose como subsecretario de Forestal y de la Fauna, senador por Michoacán y posterior gobernador de dicha entidad entre 1980 y 1986.

Muere Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y figura histórica de la izquierda ı Foto: Cuartoscuro

A mediados de la década de 1980 impulsó, junto con figuras como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, la Corriente Democrática dentro del PRI para exigir elecciones internas abiertas y plurales. La negativa de la cúpula partidista motivó su ruptura con el partido en 1987.

En 1988 encabezó la candidatura presidencial por el Frente Democrático Nacional (FDN) en un proceso electoral histórico, marcado por acusaciones de fraude y la célebre “caída del sistema” que dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

Tras esta contienda, Cárdenas lideró en 1989 la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza con la que en 1997 hizo historia al convertirse en el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México electo por voto popular. También contendió por la presidencia de la República en los procesos de 1994 y 2000.

En años recientes, tras dimitir al PRD en 2014 debido a divergencias con su dirigencia, se ha consolidado como un referente intelectual independiente, defensor de la soberanía energética y analista político de la transición democrática en México.

Galardonado con la Medalla de Honor Belisario Domínguez por el Senado de la República en 2021, su legado abarca más de seis décadas de participación e influencia en la vida civil, social e institucional del país.

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