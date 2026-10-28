Clase política lamenta el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, figura fundamental de la izquierda mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y figura política fundamental para la izquierda mexicana, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años.

Tras la muerte del ingeniero, quien también fue el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, políticos de todos los espectros lamentaron el deceso.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, lamentó el fallecimiento y reconoció la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien recordó como un “referente indiscutible” de la izquierda mexicana.

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“Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes”, escribió el legislador. “Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen”, agregó, al manifestar su solidaridad con la familia del ingeniero.

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana. Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen. Un abrazo solidario a Lázaro,… pic.twitter.com/h63RX6bnxP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 29, 2026

Por separado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó la “huella importante” de Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue uno de los artífices de la transición democrática y la alternancia política en México.

“Mi solidaridad y más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Les deseo fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, escribió en la red social X.

Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática de nuestro país.



Mi solidaridad y más sinceras condolencias a su familia,… pic.twitter.com/Jk6Kgb9tWz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 29, 2026

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cehr