¿Cuántas veces se postuló Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de México?

El referente de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, falleció este 28 de octubre 2026 a los 92 años de edad. Por ello, comienza a incrementar la duda sobre cuántas veces se postuló a la Presidencia de la República Mexicana.

El político mexicano tuvo una amplia trayectoria política, desde militar en el PRI, romper con el hegemónico partido tricolor, hasta la fundación del PRD. Además, ocupó cargos como la gubernatura del estado de Michoacán.

¿Cuántas veces compitió Cuauhtémoc Cárdenas por la Presidencia de México?

Con esa experiencia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano decidió competir por la Presidencia de México en tres ocasiones a la Presidencia de la República Mexicana (1988, 1994 y 2000).

Sus participaciones electorales encabezaron el proceso de transición democrática del país, el quiebre del régimen de partido hegemónico y la consolidación de la oposición institucional de izquierda en el ámbito electoral.

Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. ı Foto: Fotografía Archivo Cuartoscuro

Su primera candidatura presidencial ocurrió en 1988 al frente del Frente Democrático Nacional (FDN), en un contexto socioeconómico afectado por la crisis de la deuda de 1982 y el rechazo a la imposición del modelo económico.

Aquel proceso electoral, recordado por la controversia de la “caída del sistema”, derivó en la proclamación de Carlos Salinas de Gortari como ganador y detonó la movilización de diversos sectores sociales que exigieron apertura democrática.

Tras la jornada de 1988, Cárdenas impulsó en 1989 la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política que encauzó la protesta social por la vía pacífica e institucional.

Durante este periodo, la militancia del nuevo partido enfrentó un clima de violencia política y represión en diversas regiones del país mientras se construía la representación electoral opositora.

Para 1994, Cárdenas contendió por segunda ocasión a la Presidencia abanderando al PRD. El proceso se desarrolló en un escenario de alta tensión nacional, marcado por la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio.

En dicha elección, Cárdenas obtuvo el tercer lugar frente a Ernesto Zedillo Ponce de León y Diego Fernández de Cevallos.

Tras una vida dedicada a la política en México, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años. ı Foto: Cuartoscuro.

La presión ejercida por el movimiento cardenista y las fuerzas de oposición derivó en la reforma electoral de 1996, la cual otorgó autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE) y ciudadanizó los órganos electorales.

Este cambio institucional permitió que en 1997 Cárdenas ganara la contienda para convertirse en el primer Jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, rompiendo el esquema de designación presidencial directa en la capital.

Su tercera y última postulación a la Presidencia de la República se registró en el año 2000 mediante la postulación del PRD y la Alianza por México. En dicho comicio se concretó la primera alternancia en el Poder Ejecutivo federal con el triunfo del candidato panista Vicente Fox Quesada, consolidando el marco de competencia partidista que Cárdenas promovió desde su salida del PRI en 1987.

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JVR