¿De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda mexicana?

El ingeniero civil Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura clave en la transición democrática de México, falleció este 28 de octubre de 2026 a los 92 años de edad. Conoce de qué murió el político mexicano.

La noticia se comenzó a divulgar en las redes sociales, donde los políticos mexicanos se pronunciaban ante la pérdida de una figura clave en la consolidación de la izquierda en México.

Por ejemplo, los legisladores Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal Ávila externaron su solidaridad a familiares y allegados de Cuauhtémoc Cárdenas.

“Mi solidaridad para familiares y amigos. Se va un grande, sin el cual no se entendería el México que vivimos”, indicó Fernández Noroña en la red social X.

Además, destacaron la vigencia de su legado institucional y su impacto en la construcción del sistema político mexicano contemporáneo.

“Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana”, escribió Monreal.

Incluso, Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas.

“Lamento profundamente el fallecimiento del ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática de nuestro país”, agregó.

¿De qué falleció el referente de la izquierda mexicana?

Hasta el momento, las fuentes oficiales e integrantes del entorno familiar no han revelado las causas específicas de su fallecimiento.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo, Cárdenas desarrolló una trayectoria que marcó la historia política contemporánea del país.

Se graduó como ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1955 y complementó sus estudios de posgrado en Francia e Italia, enfocándose inicialmente en la planeación de infraestructura y el desarrollo regional.

Su carrera en la función pública comenzó dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución por la que se desempeñó como senador de la República en representación del estado de Michoacán en el periodo de 1976 a 1980.

Posteriormente, asumió el cargo de gobernador constitucional de esa misma entidad entre 1980 y 1986.

En 1987, ante la inconformidad por la falta de apertura interna y la adopción de políticas económicas en el partido oficial, cofundó la Corriente Democrática junto a Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, ruptura que derivó en su salida del PRI.

Para las elecciones presidenciales de 1988 encabezó la candidatura del Frente Democrático Nacional (FDN) en un proceso electoral marcado por la controversia de la llamada “caída del sistema”, tras la cual se declaró la victoria de Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente, en 1989 articuló la integración de diversas fuerzas de izquierda para fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fuerza política de la que fue su primer presidente nacional hasta 1993.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), tras ganar la contienda en la capital. A lo largo de su vida contendió en tres ocasiones por la Presidencia de la República (1988, 1994 y 2000).

Tras separarse formalmente del PRD en 2014, se mantuvo como analista independiente e impulsor de debates sobre la soberanía energética, la defensa de los derechos sociales y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En la etapa final de su vida pública, en abril de 2026, asumió el nombramiento de presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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JVR