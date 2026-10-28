AMLO despide a Cuauhtémoc Cárdenas: ‘sin él, otra sería la realidad política’, sostiene

El expresidente Andrés Manuel López Obrador despidió a quien fue su compañero de causa y de partido, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este miércoles a los 92 años.
A través de la red social X, el tabasqueño recordó al principal fundador del del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) como un “precursor del movimiento democrático” en México, y sostuvo que “sin él otra sería la realidad política”.
“Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, escribió el exmandatario, quien expresó sus condolencias a familiares de Cuauhtémoc Cárdenas.
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cehr