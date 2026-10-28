AMLO despide a Cuauhtémoc Cárdenas: ‘sin él, otra sería la realidad política’, sostiene

El expresidente Andrés Manuel López Obrador despidió a quien fue su compañero de causa y de partido, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este miércoles a los 92 años.

A través de la red social X, el tabasqueño recordó al principal fundador del del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) como un “precursor del movimiento democrático” en México, y sostuvo que “sin él otra sería la realidad política”.

“Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, escribió el exmandatario, quien expresó sus condolencias a familiares de Cuauhtémoc Cárdenas.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.



Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

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cehr