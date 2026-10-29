Claudia Sheinbaum inaugura plantas comercial y farmacéutica en Hidalgo.

En el marco del Plan México para detonar la autosuficiencia del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró dos nuevas plantas que impulsarán la industria farmacéutica y comercial desde el estado de Hidalgo.

En una primera parada de su gira de trabajo por la entidad, realizada en Villa de Tezontepec, la mandataria encabezó el inicio de operaciones del Centro de Distribución Robótico de Mercado Libre, infraestructura que representa una inversión superior a los 600 millones de dólares y que promete consolidarse como uno de los centros logísticos más sofisticados de la región, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

La titular del Ejecutivo enfatizó que México atraviesa por un proceso de sofisticación industrial donde el principal atractivo dejó de ser la mano de obra barata, destacando el perfil de las y los ingenieros mexicanos, así como su preparación académica y profesional.

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“Mercado Libre cuenta con trabajadores que apoyan en el proceso de entrega y distribución de la mercancía, pero también tiene en México a jóvenes ingenieras e ingenieros que desarrollan sus capacidades tecnológicas para hacer cada vez más eficiente a la empresa”, señaló.

Asimismo, recordó que ya iniciaron las obras para la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Zapotlán de Juárez, proyecto que contempla una extensión superior a las 900 hectáreas y con el cual se busca atraer inversiones, generar viviendas dignas y atender las necesidades de la población.

Posteriormente, Sheinbaum Pardo inauguró la Planta Platah de Carnot Laboratorios, proyecto en el que se ejercieron 2 mil 400 millones de pesos y cuya inversión alcanzará próximamente los 3 mil 500 millones de pesos, según confirmó el presidente del Consejo de Administración de la firma, Guy Jean Savoir.

Esta tarde visitamos dos nuevas inversiones en el estado de Hidalgo, una muestra del dinamismo económico que vive nuestro país.



Hidalgo está creciendo a un ritmo del 8 % anual. Este crecimiento responde a un modelo que compartimos a nivel nacional: impulsar la economía desde… pic.twitter.com/6hv5iFlFvb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 30, 2026

El directivo detalló que el complejo consta de cinco edificios destinados a producción, laboratorios, almacenamiento, servicios y administración. Su construcción requirió la participación de 1,500 trabajadores y generará 600 empleos directos de alta especialidad, así como 5 mil puestos de trabajo indirectos.

La Presidenta destacó que desde antes de asumir el cargo planteó al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, consolidar a la entidad como un nodo estratégico de la industria farmacéutica aprovechando la conectividad aérea que ofrece el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Está cerca de los centros de consumo y cuenta con todas las facilidades, además de ubicarse en una zona de gran desarrollo industrial. Julio, quien trabajó durante diez años en la Secretaría de Desarrollo Económico y cuenta con un equipo sólido, puso manos a la obra junto con el Gobierno de México. Hace dos años lo imaginamos y hoy inauguramos esta planta que es punta de lanza del desarrollo farmacéutico en el país”, concluyó.

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JVR