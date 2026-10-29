FGR asegura 1.5 millones de litros de hidrocarburos y supera resultados de 2025

FGR supera en 10 meses los resultados de todo 2025 contra el huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió 121 vinculaciones a proceso y 60 sentencias condenatorias por delitos relacionados con hidrocarburos entre enero y octubre de 2026, cifras que superan los resultados de todo el año pasado, cuando se registraron 103 personas procesadas y 34 condenas.

El balance de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) incluye tres investigaciones recientes en Tamaulipas, Querétaro y Veracruz, que permitieron identificar presuntas redes de comercialización ilegal de combustibles, empresas fachada y estructuras corporativas vinculadas con estas actividades.

Uno de los operativos de mayor alcance ocurrió el 16 de octubre en Reynosa, Tamaulipas, donde agentes federales catearon cuatro inmuebles y aseguraron aproximadamente 1.5 millones de litros de hidrocarburos, entre diésel, nafta y gasolinas.

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También localizaron más de 100 vehículos, de los cuales 71 eran pipas.

La #FEMDO de la #FGR avanza en el combate a la cadena de huachicol tras fortalecer su labor ministerial contra los delitos en materia de hidrocarburos. De enero a octubre ha llevado a 121 personas a proceso y obtenido 60 sentencias condenatorias, cifra superior a las 103… pic.twitter.com/PqAxaM9wmR — FGR México (@FGRMexico) October 29, 2026

Las autoridades detuvieron en ese municipio a Andrés Antonio Colorado Valle y Manuel Epifanio Casso López, quienes posteriormente quedaron vinculados a proceso. La indagatoria comenzó en julio pasado e incluyó tres meses de revisión documental y trabajo de campo para identificar productos, personas y compañías presuntamente involucradas.

Otro expediente condujo a la captura de José Casal García y Ricardo Miguel Cu Chan en Querétaro, así como de José Casal Domínguez en la Ciudad de México, el 21 de octubre. La FEMDO obtuvo las órdenes judiciales por su posible participación en delincuencia organizada relacionada con hidrocarburos.

De acuerdo con la Fiscalía, esta investigación comenzó en agosto de 2025 y permitió identificar al menos dos gasolineras que comercializaban combustibles de procedencia ilícita, cuyos componentes incumplían las normas oficiales mexicanas.

Los agentes también encontraron indicios de mezclas de diferentes productos y examinaron contratos, documentos y estructuras empresariales para rastrear la cadena de suministro.

Por otra parte, las acciones contra una presunta organización que operaba en Veracruz derivaron en seis capturas entre el 13 y 14 de octubre, mediante intervenciones en cuatro entidades federativas.

Los detenidos son Rodolfo Hernández Sánchez, Rafael Salazar Jiménez, Luis Alonso Sangeado Arteaga, Ulises Griego Ochoa, Juan José Slebi de la Rosa y Rodolfo Cepeda Rodríguez.

Este último caso tiene su origen en septiembre de 2020, cuando una dependencia gubernamental denunció que una embarcación de bandera mexicana carecía de documentación para poseer o almacenar hidrocarburos. A partir de ese reporte, los investigadores examinaron movimientos financieros, operaciones fiscales, contratos y relaciones entre distintas compañías.

Según la FGR, las diligencias aportaron indicios sobre una posible red de empresas fachada que habría utilizado una estructura corporativa compleja para sus operaciones. Un juez vinculó a proceso a los seis detenidos y ordenó prisión preventiva oficiosa.

Con estos expedientes, la institución busca extender las investigaciones más allá de quienes transportan o comercializan combustibles ilegales, hasta identificar a accionistas, representantes empresariales y servidores públicos que pudieran participar en esas actividades.

La FEMDO mantiene abiertas las indagatorias en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal. Todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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MSL