FGR y SEGOB acuerdan fortalecer búsqueda de desaparecidos con familias del noroeste

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezaron un encuentro con familias de personas desaparecidas de seis estados del noroeste del país, en el que asumieron el compromiso de fortalecer las investigaciones, ampliar la coordinación institucional y mantener un diálogo permanente con los colectivos de búsqueda.

Durante la reunión, que tuvo lugar en Hermosillo, Sonora, ambas funcionarias escucharon las propuestas y demandas de familiares de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, con el propósito de mejorar los mecanismos de localización e identificación de personas y avanzar en el esclarecimiento de los casos.

Godoy anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) fortalece sus investigaciones mediante herramientas de inteligencia y análisis criminal, que permiten identificar patrones de desaparición, establecer vínculos entre distintos hechos y desarrollar líneas de investigación para determinar posibles responsabilidades.

La titular de la institución reconoció la labor de las familias, que han convertido la búsqueda de sus seres queridos en propuestas para mejorar la respuesta de las autoridades. “Ese dolor lo convierten en propuestas, lo convierten en exigencia, lo convierten en acompañamiento”, expresó.

En su intervención, destacó que la desaparición de personas constituye uno de los desafíos más complejos del país y requiere tanto capacidades institucionales como la participación directa de los colectivos.

“Sin ustedes, nada”, afirmó al reconocer la importancia de mantener espacios de colaboración.

La Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, participó en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Región Noroeste, reiterando su compromiso con familiares y con el esfuerzo que se hace desde la FGR, en coordinación con… pic.twitter.com/8h0Exmnt1y — FGR México (@FGRMexico) October 29, 2026

Por su parte, Rodríguez Velázquez refrendó la disposición de la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender las necesidades de quienes buscan a sus familiares y promover acciones que permitan acelerar las investigaciones y ofrecer respuestas más eficaces.

“En este encuentro escucharemos reflexiones, diagnósticos, propuestas, quejas, preocupaciones, legítimas de las familias para mejorar la atención, para acelerar las investigaciones y para garantizar respuestas más eficaces y sensibles”, señaló la funcionaria.

Uno de los principales temas de trabajo fue el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para localizar e identificar personas. Israel Agüero Alegría, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, presentó las herramientas del Banco Nacional de Datos Forenses, que facilita el acceso y cruce de información mediante criterios especializados de búsqueda.

“El banco no sólo almacena información, sino que su principal fortaleza consiste en facilitar el acceso de información mediante criterios de búsqueda”, explicó el funcionario.

La coordinación entre las instituciones también formó parte de los compromisos expuestos. Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, destacó la incorporación de herramientas de inteligencia y el trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) para mejorar los resultados de las investigaciones.

En tanto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que la atención de esta problemática requiere capacidades científicas, tecnología y voluntad política. Destacó las respuestas ofrecidas por las titulares de Gobernación y de la FGR durante la reunión con los colectivos.

Las familias aprovecharon el encuentro para solicitar mayor esfuerzo de las autoridades responsables de la seguridad y la procuración de justicia. También plantearon la necesidad de realizar reuniones periódicas y mantener canales de comunicación que permitan dar seguimiento a las búsquedas.

A estas propuestas se sumó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, quien destacó la importancia de que las instituciones trabajen directamente con los familiares y no limiten su participación a escuchar sus testimonios.

Al concluir la jornada, Godoy reiteró que la Fiscalía mantendrá la coordinación con las distintas instancias del Estado mexicano y dará continuidad a las mesas de trabajo. “Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en estas mesas de diálogo y vamos a seguir en contacto”, aseguró.

El encuentro reunió también a Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la CNB; Martha Yuriria Rodríguez Estrada, responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y representantes de organismos de Naciones Unidas, entre ellos el Fondo de Población y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

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MSL