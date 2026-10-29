Marina, SSPC y FGR detienen a líderes de célula delictiva generadora de violencia en Michoacán

La Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), informó que, como resultado de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Michoacán, se detuvo a tres personas en Coahuayana de Hidalgo, quienes contaban con órdenes de aprehensión por diferentes delitos y son señaladas como generadoras de violencia en ese estado.

Esta acción se llevó a cabo, derivada de información compartida por la Fiscalía de Michoacán, en la ejecución de órdenes de cateo en tres inmuebles donde se detuvo a Bernardo “N”, alias “Nando”, Leobardo “N”, alias “Lioba”, y Leopoldo “N”, alias “Negrito”, integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

Cabe señalar que este operativo se ejecutó sin realizar un solo disparo y bajo estricto apego a derecho. Esta célula mantenía control de rutas de narcotráfico de cocaína transnacional por vía marítima, siendo su área de operaciones la franja costera michoacana comprendida entre las localidades de Faro de Bucerías y Huahua, del municipio de Aquila. Además de su participación en delitos como secuestro, homicidio y extorsión contra empresarios de la región.

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A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley y fueron trasladadas a la Ciudad de México, para ser puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional y fortalecer las acciones para contribuir a la seguridad y la tranquilidad de las familias michoacanas.

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