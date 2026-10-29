Cosmocolor afirma que ganó contrato del INE sin irregularidades en licitación internacional

Cosmocolor, S.A. de C.V., destacó que el consorcio que encabeza presentó el precio más bajo entre las ofertas que cumplieron los requisitos técnicos y la mejor propuesta técnica en la licitación para producir la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con 60 años de experiencia en documentos de seguridad a nivel nacional e internacional, la empresa señaló que su propuesta combinó condiciones económicas competitivas y capacidades técnicas para cumplir el servicio. El contrato se obtuvo mediante la licitación pública internacional abierta LP-INE-033/2025, en un concurso público y accesible a la participación de empresas, no se trató de una invitación restringida ni de una adjudicación directa.

La siguiente oferta solvente fue de 7.69% superior conforme al fallo del procedimiento. En materia técnica, el consorcio presentó la mejor propuesta del concurso, de acuerdo con el Fallo de fecha 10 de diciembre de 2025, que consta de 295 fojas. Para este proyecto, el consorcio acreditó su capacidad de producción y personalización con contratos celebrados con entidades gubernamentales en México en los últimos 10 años, –como fue requerido- todos ellos con características iguales o superiores en términos de seguridad que los solicitados en la licitación, incluyendo tintas, hologramas, materiales y tarjetas inteligentes, respaldadas por certificaciones internacionales, incluyendo las de la ISO/IEC 9001, enfocada en el Suministro de Insumos para la emisión de documentos de Alta Seguridad y Licencias de Conducir; ISO/IEC 27001 enfocada a la seguridad de información, así como la certificación ISO/IEC 14298 que avala la seguridad en la impresión de documentos de identidad como billetes, pasaportes, Licencias de Conducir o Certificados; dichas certificaciones se han mantenido vigentes año con año desde 2017.

En cuanto a las condiciones de participación, las modificaciones a las bases se realizaron mediante las juntas de aclaraciones, quedaron asentados en actas públicas y fueron aplicables a todos los concursantes. Las respuestas a los señalamientos sobre los contratos presentados para acreditar experiencia, la ubicación de las instalaciones y los perfiles profesionales constan en LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-033/2025, en los folios 1 al 2629 que obran en poder de la Convocante INE.

Además, la única inconformidad formal presentada contra el procedimiento fue retirada por la propia empresa que la promovió, conforme al expediente INE/OIC/I/012/2025 con fecha del 18 de marzo de 2026.

Respecto de las versiones sobre la intervención de terceros, Cosmocolor niega categóricamente que alguna persona ajena a la empresa haya operado la obtención del contrato. La compañía siempre participa de manera legal en las licitaciones en las que concursa, bajo los más altos estándares de ética, como se desprende del propio procedimiento de licitación.

Sobre la reunión mencionada en las publicaciones, Cosmocolor precisó que la asistencia de un funcionario de la empresa ocurrió después del fallo de la licitación. La compañía fue convocada para conocer a la Consejera Presidenta y a su equipo, con quienes no tenía trato previo. La Consejera Presidenta no asistió.

Para esclarecer los señalamientos difundidos sobre la contratación, Cosmocolor ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar el contrato. La empresa pondrá a disposición de esa y de cualquier otra autoridad la documentación completa del procedimiento para que se revisen las propuestas, las evaluaciones y las condiciones de adjudicación.

Cosmocolor reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los señalamientos mediante la revisión del expediente completo. Como empresa consolidada en el sector, reafirma su compromiso con una actuación ética y legal, así como con la prestación de servicios de excelencia y los más altos estándares de calidad en este proyecto, relevante para la democracia mexicana.

Te puede interesar:

- Muere Cuauhtémoc Cárdenas, referente histórico de izquierda y de la democracia

- De “mapaches a coyotes”: apuntan hacia oligopolio de material electoral

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR